По голове лопатой получил вор-домушник от жителя Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

По голове лопатой получил вор-домушник от жителя Бердска

12:47:386/21/2019
0

<div></div>

Бердчанин застукал в своём доме вора прямо во время того, как тот собирал вещи.

Житель частного дома на улице Маяковского возвращался домой. Нечто странное он обнаружил ещё при подходе к дому: калитка была распахнута настежь, а в центре двора были аккуратно сложены металлический скарб (канистры, фляги и т.д.). Когда он вошёл в дом, то обнаружил в комнате постороннего мужчину, который лазил по шкафам и собирал личные вещи.

На недоумённый вопрос хозяина о том, что тут делает посторонний, мужчина невозмутимо ответил, что заблудился и случайно попал в дом. Слово за слово и, как рассказала и.о. руководителя Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, между мужчинами завязалась борьба. Когда хозяин домовладения попытался позвонить в полицию, незнакомец отнял у него мобильный телефон и сломал его. Вконец разозлившись, домовладелец схватил лопату и три раза ударил ей по голове мужчины, залезшего в чужой дом.

— В настоящее время 49-летний мужчина, оказавшийся в чужом доме, находится в травматологическом отделении горбольницы, — рассказала подполковник Теряева. – Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и 158 ч.3 УК РФ (приготовление к совершению преступления).

Александра Бурковская

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
falseЭто скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы