По голове лопатой получил вор-домушник от жителя Бердска

Бердчанин застукал в своём доме вора прямо во время того, как тот собирал вещи. Житель частного дома на улице Маяковского возвращался домой. Нечто странное он обнаружил ещё при подходе к дому: калитка была распахнута настежь, а в центре двора были аккуратно сложены металлический скарб (канистры, фляги и т.д.). Когда он вошёл в дом, то обнаружил в комнате постороннего мужчину, который лазил по шкафам и собирал личные вещи. На недоумённый вопрос хозяина о том, что тут делает посторонний, мужчина невозмутимо ответил, что заблудился и случайно попал в дом. Слово за слово и, как рассказала и.о. руководителя Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, между мужчинами завязалась борьба. Когда хозяин домовладения попытался позвонить в полицию, незнакомец отнял у него мобильный телефон и сломал его. Вконец разозлившись, домовладелец схватил лопату и три раза ударил ей по голове мужчины, залезшего в чужой дом. — В настоящее время 49-летний мужчина, оказавшийся в чужом доме, находится в травматологическом отделении горбольницы, — рассказала подполковник Теряева. – Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и 158 ч.3 УК РФ (приготовление к совершению преступления). Александра Бурковская
Бердчанин застукал в своём доме вора прямо во время того, как тот собирал вещи.
Житель частного дома на улице Маяковского возвращался домой. Нечто странное он обнаружил ещё при подходе к дому: калитка была распахнута настежь, а в центре двора были аккуратно сложены металлический скарб (канистры, фляги и т.д.). Когда он вошёл в дом, то обнаружил в комнате постороннего мужчину, который лазил по шкафам и собирал личные вещи.
На недоумённый вопрос хозяина о том, что тут делает посторонний, мужчина невозмутимо ответил, что заблудился и случайно попал в дом. Слово за слово и, как рассказала и.о. руководителя Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, между мужчинами завязалась борьба. Когда хозяин домовладения попытался позвонить в полицию, незнакомец отнял у него мобильный телефон и сломал его. Вконец разозлившись, домовладелец схватил лопату и три раза ударил ей по голове мужчины, залезшего в чужой дом.
— В настоящее время 49-летний мужчина, оказавшийся в чужом доме, находится в травматологическом отделении горбольницы, — рассказала подполковник Теряева. – Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3 и 158 ч.3 УК РФ (приготовление к совершению преступления).
Александра Бурковская