141 бердчанин принял участие в акции «Проверь мужское здоровье»

Обследование представителей сильного пола провели бердские онкологи-урологи. Четырех человек с подозрением на рак врачи отправили на дополнительные обследования. — В ближайшее время им будут проведены необходимые лабораторные исследования для подтверждения или опровержения предварительного диагноза, а после назначено лечение, — сообщил «Свидетелю» Виктор Подойма, руководитель Центра здоровья бердской городской больницы. Различные доброкачественные образования были обнаружены у 57% мужчин, прошедших обследование. Участники акции, которая прошла в БЦГБ впервые, подчеркнули, что такие мероприятия в городской больнице необходимо проводить хотя бы один раз в год. Они позволяют пациентом без труда пройти обследование у врачей-урологов, очередь к которым во взрослых поликлинических отделениях города растянута на довольно длительный срок.
Обследование представителей сильного пола провели бердские онкологи-урологи.
Четырех человек с подозрением на рак врачи отправили на дополнительные обследования.
— В ближайшее время им будут проведены необходимые лабораторные исследования для подтверждения или опровержения предварительного диагноза, а после назначено лечение, — сообщил «Свидетелю» Виктор Подойма, руководитель Центра здоровья бердской городской больницы.
Различные доброкачественные образования были обнаружены у 57% мужчин, прошедших обследование.
Участники акции, которая прошла в БЦГБ впервые, подчеркнули, что такие мероприятия в городской больнице необходимо проводить хотя бы один раз в год. Они позволяют пациентом без труда пройти обследование у врачей-урологов, очередь к которым во взрослых поликлинических отделениях города растянута на довольно длительный срок.