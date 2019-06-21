Столкнулись два авто у кафе на трассе в Бердске

«ГАЗель» въезжала на парковку у кафе восточной кухни, а «Тойота Эстима» — выезжала. ДТП произошло утром, 21 июня, в парковочном кармане у кафе, расположенного напротив бердского посёлка Вега. Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, авария обошлась без пострадавших, но с серьёзными повреждениями ходовой части столкнувшихся авто. — «Газель-NEXТ», въезжая с трассы на парковку, протаранила «Тойоту Эстима», которая намеревалась выехать с неё, — рассказывает аварком. — В результате оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Самостоятельно продолжить путь не смогли. Фото Анатолия Сироткина
«ГАЗель» въезжала на парковку у кафе восточной кухни, а «Тойота Эстима» — выезжала.
ДТП произошло утром, 21 июня, в парковочном кармане у кафе, расположенного напротив бердского посёлка Вега.
Как рассказал сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, авария обошлась без пострадавших, но с серьёзными повреждениями ходовой части столкнувшихся авто.
— «Газель-NEXТ», въезжая с трассы на парковку, протаранила «Тойоту Эстима», которая намеревалась выехать с неё, — рассказывает аварком. — В результате оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Самостоятельно продолжить путь не смогли.
Фото Анатолия Сироткина