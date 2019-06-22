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Отцу погибших при пожаре под Бердском пятерых детей вынесли обвинительный приговор

21:37 22.06.2019
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Искитимец Владимир Перфильев спас в разбушевавшейся стихии любовницу, а не пятерых собственных детей, и получил за это половину срока от грозивших ему семи лет тюрьмы, уверяет КП-Новосибирск.

— Мужчина был отцом-одиночкой и проживал в однокомнатной квартире с шестью детьми в возрасте 11, 7, 5, 4, 2 лет и 1 года, которые находились у него на иждивении после смерти жены, — пишет издание. — Дети проживали в антисанитарных условиях, в доме не было теплой воды, теплую одежду отец им не покупал.

В ночь, 3 декабря 2017 года, когда в посёлке Степной Искитимского района случилась трагедия, Владимир со своей невестой и друзьями отмечал помолвку. Когда начался пожар, он и трое его собутыльников успели выбраться из загоревшейся квартиры. Все дети, кроме старшего сына, который в эту ночь был у бабушки, погибли в огне.

Мужчине грозило до 7 лет тюрьмы.

— Все доказательства вины отца погибших детей признаны судом достаточными для вынесения приговора. Он обвинялся по трем статьям — истязание, совершенное в отношении двух и более лиц; причинение смерти по неосторожности и за неисполнение обязанностей по воспитанию, — добавили КП-Новосибирск в пресс-службе СУ СКР.

Во время расследования уголовного дела было установлено, рассказали изданию в ведомстве, что отец детей самовольно подключился к электричеству и из-за большой нагрузки на электросети в доме произошло короткое замыкание, которое и стало причиной пожара. Кроме того, с января по декабрь 2017 года Перфильев, находясь в доме по улице Центральной, неоднократно бил своих детей, причиняя им физическое и психическое страдание.

Суд приговорил Владимира Перфильева к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото КП-Новосибирск

Источник: svidetel24.info

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