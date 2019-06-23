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Рухнула дорога у «Орбиты» после субботнего дождичка в Бердске

13:14 23.06.2019
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О надвигавшемся катаклизме сайт «Свидетель» сообщил первый раз пару недель назад.

Тогда, 10 июня, асфальт во дворе дома №123 недалеко от ТЦ «Орбита» на улице Первомайской в Микрорайоне только начал проваливаться, о чём свидетельствовало видео читательницы издания. На внутриквартальном проезде в указанном месте образовались две небольшие ямки возле канализационного люка. Судя по буковке «К» на люке, очевидцы и издание сделали простой вывод – под землёй в районе ям возникли проблемы с канализацией, восстановлением которой должны были обеспокоиться в «Комбинате бытовых услуг».

Нельзя сказать, что работники КБУ ничего не делали, узнав 10 июня о произошедшем. Как рассказывают информированные очевидцы из числа местных жителей, МУП КБУ пробовали закопать эти ямы до сегодняшнего обрушения. Однако…

— В итоге — пробили трубу канализации. Теперь ищут подрядчика для ремонта, — рассказывает читательница «Свидетеля» Елена Граховская.

Сейчас, по словам Елены, в микрорайон Космический, расположенный далее за провалом, где уже возведено более десяти жилых домов, ведёт только одна эта дорога!

— В КБУ говорят, везде возможно ждать подобных инцидентов!

По мнению наблюдателей, сегодняшнему обрушению дороги немало поспособствовал вчерашний ливень. Он как бы довершил неоконченные работы коммунальщиков.

На этот час асфальт угрожающе для пешеходов и машин висит над бездной провала. Разросшаяся яма полностью заблокировала проезд личного автотранспорта, которого у жителей двух микрорайонов – «Орбита» и «Космический» — если не тысячи, то несколько сотен штук – точно. Впрочем, за две недели местные автомобилисты успели проторить себе объезды по газонам и дворам.

Успеют ли власти навести должный порядок на этом «перешейке» внутриквартальной дороги до следующего дождичка на подобии вчерашнего, сайту «Свидетель» неизвестно. Хотя, если судить по темпам работ по устранению, скорее всего не успеют.

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Источник: svidetel24.info

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