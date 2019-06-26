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Отсутствует горячая вода в больничном городке в Микрорайоне Бердска

16:07 26.06.2019
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Об этом сайту «Свидетель» сообщили пациенты, находящиеся на лечении в здешних корпусах бердской ЦГБ.

— Безобразие, помыться нечем, провоняли уже, — недоволен пациент туберкулёзного отделения. — Обещали несколько раз дать горячую воду. Сперва говорили, что 9 июня подключат, потом — 24го.

Но, по уверению больного, воз и ныне там.

Пожаловались в редакцию на отсутствие горячей воды и молодые мамы — пациентки роддома, в районе которого не первый день зияет внушительный котлован.

Очевидно, что в нём, а также в расположенном неподалёку другом раскопе лежат свежесваренные «коленья» трубопроводов. На взгляд пациентов ЦГБ, работ осталась самая малость. Но судя по отсутствию на аварийном участке рабочих в разгар рабочего дня, продлиться эта малость может сколь угодно долго.

Как стало известно сайту «Свидетель» от пресс-службы КБУ, именно сегодня, 26 июня, рабочие предприятия занимаются устранением дефекта на водоводе на том же направлении на ЦТП «Лесхоз». С утра и до 17.00 прекращена подача холодной воды в домах по улицам Пастухова, 30 лет Победы и Кольцова.

Подвоз воды КБУ обещало организовать.

В больничный городке в Микрорайоне, жалоб на отсутствие холодной воды пока не поступает.

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Источник: svidetel24.info

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