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С утреннего до вечернего часа пик перекроют движение транспорта по улице Суворова в Бердске

21:48 26.06.2019
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Вынужденная мера связана с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе по улице Суворова, сообщают в пресс-центре горадминистрации.

Как сообщается, движение транспорта на участке улицы Суворова от пересечения её с улицей Советской и до пересечения с улицей Спартака будет перекрыто с 8 часов, 27 июня, и продлится до 20.00.

Соответственно, на этот срок будет временно изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов № 5 «Химический завод – Зеленая роща» и № 15 «Химзавод – п/л Юбилейный» будут следовать по улицам Суворова – Маяковского – Первомайская – Советская – Красноармейская.

Власти приносят свои извинения бердчанам за предоставленные неудобства, информируют в пресс-службе.

Источник: svidetel24.info

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