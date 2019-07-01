Утонул в Берди 16-летний подросток

Юноша не умел плавать и не смог справиться с сильным течением реки. О трагическом происшествии спасателям бердского поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили из маслянинского отдела полиции 27 июня. На следующий день, как рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева, три водолаза отправились в Маслянинский район на поиски тела юноши. Водолазы, по словам Дмитриевой, работали под водой два часа и подняли с пятиметровой глубины тело 16-летнего подростка. Привела к трагедии, по всей видимости, случайность: юноша стоял на небольшом пирсе и смотрел на реку, потом он то ли оступился, то ли поскользнулся и упал в воду. Плавать он не умел. На берегу в это время находились другие отдыхающие, и они видели момент падения юноши в воду. Но спасти его никто не успел: всё произошло стремительно. — В этом месте очень сильное течение – более одного метра в секунду, — говорит спасатель БПСО. – Шансов выжить у него практически не было. Александра Бурковская, фото автора
Юноша не умел плавать и не смог справиться с сильным течением реки.
О трагическом происшествии спасателям бердского поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили из маслянинского отдела полиции 27 июня. На следующий день, как рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева, три водолаза отправились в Маслянинский район на поиски тела юноши.
Водолазы, по словам Дмитриевой, работали под водой два часа и подняли с пятиметровой глубины тело 16-летнего подростка. Привела к трагедии, по всей видимости, случайность: юноша стоял на небольшом пирсе и смотрел на реку, потом он то ли оступился, то ли поскользнулся и упал в воду. Плавать он не умел. На берегу в это время находились другие отдыхающие, и они видели момент падения юноши в воду. Но спасти его никто не успел: всё произошло стремительно.
— В этом месте очень сильное течение – более одного метра в секунду, — говорит спасатель БПСО. – Шансов выжить у него практически не было.
Александра Бурковская, фото автора