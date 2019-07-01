Без газа: отчитал чиновников за бездействие глава Бердска
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Без газа: отчитал чиновников за бездействие глава Бердска

7:40:267/1/2019
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Остались без газа в выходные дни жители газифицированных многоквартирных жилых домов Бердска.

Эту проблему вновь поднял мэр города Евгений Шестернин на еженедельной планёрке: сжиженный газ в городе кончается точно перед выходными днями, и горожане вынуждены сидеть без топлива несколько дней. Градоначальник напомнил своим подчинённым, что месяц назад уже возникала критическая ситуация, когда жители нескольких домов сидели без газа и не могли даже приготовить еду. Причиной такой ситуацией послужило удорожание голубого топлива: тариф для населения ниже себестоимости, а поставщики газа готовы были отпускать его по коммерческой цене.

На аппаратном совещании сегодня, 1 июля, Евгений Шестернин поручил своим подчиненным держать ситуацию на контроле. Ведь по «закону пакости», как считает Евгений Анатольевич, газ исчезает накануне выходных дней.

— Допускать, чтобы газ закончился, а люди сидели день или два и ждали, когда привезут новый, — это неправильно, — возмутился Шестернин на планёрке. — Я не заставляю вас лезть в систему газоснабжения. Но контролировать и информировать, что газ заканчивается — это необходимость.

Руководитель управления ЖКХ Максим Совбанов клятвенно заверил градоначальника, что поставка газа в дома находится под контролем.

— Ну, значит контроль не на надлежащем уровне! – отрезал Шестернин. — Что это за контроль, когда люди сидят без газа день-два, да ещё и в выходные дни, по закону пакости?!

Евгений Шестернин поручил подчиненным лучше контролировать поставку газа.

Александра Бурковская

Источник: svidetel24.info

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