В режиме ожидания находятся спасатели Бердска

В ближайшее время они могут отправиться в Иркутскую область на устранение последствий паводка. 100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области направлены в Иркутскую область на борьбу с паводком: в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках образовалась сложная паводковая обстановка. Спасатели из регионального ведомства полностью укомплектованы средствами борьбы с паводковыми водами — это 11 единиц специальной техники, 9 плавательных средств, мотопомпы, оборудование и инструменты для проведения восстановительных работ. В настоящее время в режиме ожидания находятся и спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые в любой момент готовы отправиться в командировку. — Сейчас мы находимся в резерве: десять человек, которые войдут в аэромобильную группировку, готовы собраться и собрать всё оборудование в течение трёх часов и выехать, — рассказал начальник БПСО Николай Ярманов. На сборы на базе отряда аэромобильной группировке отводится один час. В полной готовности на базе стоят два автомобиля с оборудованием (Газель и КамАз «Белый орёл»), а также два плавсредства. В случае вызова в командировку бердским спасателям придётся добираться до Иркутской области своим ходом. В настоящее время для ликвидации последствий водной стихии в регионе задействованы 485 человек, 101 единица техники, в том числе 41 плавсредство. В пострадавших населённых пунктах работают аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки МЧС России из Иркутской области, Красноярского края, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, Байкальского поисково-спасательного отряда и авиация Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. 28-30 июня в результате сильных дождей, как сообщил пресс-центр МЧС России по Новосибирской области, продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды. В случае ухудшения обстановки Сибирский спасательный центр МЧС России готов дополнительно направить резервную группировку спасателей в составе 100 человек, 15 единиц техники и 7 плавсредств. В это же время в Бердске объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Александра Бурковская
В ближайшее время они могут отправиться в Иркутскую область на устранение последствий паводка.
100 спасателей Сибирского спасательного центра МЧС России из Новосибирской области направлены в Иркутскую область на борьбу с паводком: в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках образовалась сложная паводковая обстановка. Спасатели из регионального ведомства полностью укомплектованы средствами борьбы с паводковыми водами — это 11 единиц специальной техники, 9 плавательных средств, мотопомпы, оборудование и инструменты для проведения восстановительных работ.
В настоящее время в режиме ожидания находятся и спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России, которые в любой момент готовы отправиться в командировку.
— Сейчас мы находимся в резерве: десять человек, которые войдут в аэромобильную группировку, готовы собраться и собрать всё оборудование в течение трёх часов и выехать, — рассказал начальник БПСО Николай Ярманов.
На сборы на базе отряда аэромобильной группировке отводится один час. В полной готовности на базе стоят два автомобиля с оборудованием (Газель и КамАз «Белый орёл»), а также два плавсредства. В случае вызова в командировку бердским спасателям придётся добираться до Иркутской области своим ходом.
В настоящее время для ликвидации последствий водной стихии в регионе задействованы 485 человек, 101 единица техники, в том числе 41 плавсредство. В пострадавших населённых пунктах работают аварийно-спасательные бригады аэромобильной группировки МЧС России из Иркутской области, Красноярского края, спасатели Сибирского регионального поисково-спасательного отряда, Байкальского поисково-спасательного отряда и авиация Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра.
28-30 июня в результате сильных дождей, как сообщил пресс-центр МЧС России по Новосибирской области, продолжится формирование дождевого паводка, ожидается резкое повышение уровня воды. В случае ухудшения обстановки Сибирский спасательный центр МЧС России готов дополнительно направить резервную группировку спасателей в составе 100 человек, 15 единиц техники и 7 плавсредств.
В это же время в Бердске объявлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших.
Александра Бурковская