Чтобы берег водоёма получил официальный статус пляжа и безопасного места для купания, требуется соблюсти много правил. Самые важные из них – чистое дно и наличие матросов-спасателей. Водолаз бердского поисково-спасательного отряда Максим Штоль медленно идёт по дну водоёма пляжа «На камнях». Его страхует спасатель Михаил Примаков, который при помощи сигнального конца направляет водолаза в ту или иную сторону. Глубина здесь, говорит Примаков, небольшая, но на дне могут оказаться брёвна, крупные стёкла, камни и другое. Не прошло и нескольких минут как водолаз обнаружил на дне и отправил на берег первую корягу. Глубина здесь небольшая и видимость вполне приличная, разглядеть крупные объекты, утверждает Михаил Примаков, возможно. Запаса баллонов с кислородом хватит на время от 50 минут до полутора часов, в зависимости от того, как дышит человек, температуры воды и ещё нескольких факторов. Первые работы по подготовке территории парка «На камнях» к предстоящему сезону начинаются ещё весной: сотрудники оттаскивают старые брёвна на снегоходах, которые потом вывозит спецтехника. В начале июня на территории парка прошла акция по уборке топляка. К работе в купальный сезон, рассказывает директор парка отдыха «На камнях» Александр Ващенко, подготовлены четыре матроса-спасателя, которые будут работать на пляже посменно. Медпункта на территории парка нет, но уже подготовлена и полностью укомплектованная аптечка для экстренных случаев. Осталось дело за погодой, но пока она не очень жалует бердчан. Хотя горожане несмотря на хмурое небо всё же идут полежать на песке. — Совсем недавно мы вывезли огромное количество брёвен, — говорит директор. – Но как только чуть-чуть поднялся уровень воды, топляк опять оказался в воде. Выловленные брёвна, по словам Ващенко, отвозят в организацию, которая занимается утилизацией древесины. Открыть пляж для отдыхающих в планах в начале июля, а дальше – как позволит погода. Для обследования дна акватории Новосибирского водохранилища в районе пляжа «На камнях» водолазам БПСО понадобилась в общей сложности полтора часа. Дно оказалось пригодных для отдыхающих.
Чтобы берег водоёма получил официальный статус пляжа и безопасного места для купания, требуется соблюсти много правил. Самые важные из них – чистое дно и наличие матросов-спасателей.
Водолаз бердского поисково-спасательного отряда Максим Штоль медленно идёт по дну водоёма пляжа «На камнях». Его страхует спасатель Михаил Примаков, который при помощи сигнального конца направляет водолаза в ту или иную сторону. Глубина здесь, говорит Примаков, небольшая, но на дне могут оказаться брёвна, крупные стёкла, камни и другое.
Не прошло и нескольких минут как водолаз обнаружил на дне и отправил на берег первую корягу. Глубина здесь небольшая и видимость вполне приличная, разглядеть крупные объекты, утверждает Михаил Примаков, возможно. Запаса баллонов с кислородом хватит на время от 50 минут до полутора часов, в зависимости от того, как дышит человек, температуры воды и ещё нескольких факторов.
Первые работы по подготовке территории парка «На камнях» к предстоящему сезону начинаются ещё весной: сотрудники оттаскивают старые брёвна на снегоходах, которые потом вывозит спецтехника. В начале июня на территории парка прошла акция по уборке топляка.
К работе в купальный сезон, рассказывает директор парка отдыха «На камнях» Александр Ващенко, подготовлены четыре матроса-спасателя, которые будут работать на пляже посменно. Медпункта на территории парка нет, но уже подготовлена и полностью укомплектованная аптечка для экстренных случаев. Осталось дело за погодой, но пока она не очень жалует бердчан. Хотя горожане несмотря на хмурое небо всё же идут полежать на песке.
— Совсем недавно мы вывезли огромное количество брёвен, — говорит директор. – Но как только чуть-чуть поднялся уровень воды, топляк опять оказался в воде.
Выловленные брёвна, по словам Ващенко, отвозят в организацию, которая занимается утилизацией древесины. Открыть пляж для отдыхающих в планах в начале июля, а дальше – как позволит погода.
Для обследования дна акватории Новосибирского водохранилища в районе пляжа «На камнях» водолазам БПСО понадобилась в общей сложности полтора часа. Дно оказалось пригодных для отдыхающих.
Александра Бурковская, фото автора, видео Сергея Болдырева