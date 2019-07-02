Подрались врач и посетитель в ЦГБ Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Это скрывают от жителей ФранцииЭто скрывают от жителей ФранцииНаконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Наконец это доступно во Франции. Оформите заявку на консультацию специалиста.Больше на nouvellesfrance.comЯндекс.Директ;Скрыть объявление

Подрались врач и посетитель в ЦГБ Бердска

8:23:447/2/2019
0

<div></div>

Бердчане ещё не забыли нашумевшую историю о нападении на начмеда городской больницы, а в ЦГБ уже новое ЧП.

После выяснения отношений между психиатром-наркологом и посетителем первый оформил больничный лист, второй находится в травматологии.

По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову перепуганных сотрудников отделения, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью. Что же не поделили мужчины?

В ходе собственного расследования «Свидетелю» удалось выяснить, что все началось… из-за женщины. А точнее медсестры наркологического отделения Ирины Евтушенко.

— С психиатром-наркологом Константином Фалалеевым у нас возник конфликт на фоне рабочих моментов, — говорит женщина. — Доктор стал ругать меня матерными словами, а ещё сказал: «Я тебя сейчас ладошкой прикрою, и тебя не станет, и в лучшем случае ты окажешься на реанимационной койке». После этого Фалалеев два раза ударил меня по щеке, я упала на диван, он схватил меня за ногу, швырнул на пол и начал пинать. Я стала звать на помощь старшую медсестру Нину Репину. Нина Павловна прибежала, встала между нами, а после вывела доктора из кабинета. На мою реплику: «Я напишу заявление в полицию», Фалалеев снова попытался меня ударить. Не желая мириться с этим кошмаром, в тот же день я поехала и зафиксировала нанесенные им побои.

В наркологическом отделении ЦГБ вместе с Ириной работает её родная сестра – Татьяна. В поисках защиты, она рассказала о случившемся происшествии двоюродному брату — Вячеславу Смирнову, который уже давно лично знаком с врачом Константином Фалалеевым. Оба мужчины довольно успешно занимались самбо и даже когда-то вместе отдыхали в спортивном лагере. Брат решил вступиться за обиженную сестру.

Зашел поговорить – очутился в больнице

Смирнов уверяет, что в тот злополучный день он ни разу не ударил доктора Фалалеева.

— Пусть меня проверяют на полиграфе, я уверен, что «детектор лжи» подтвердит мою правдивость, — говорит мужчина. – Я просто зашёл поговорить с доктором по-мужски, чтобы понять, как он смог ударить женщину. Результат — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб.

— При входе в кабинет я увидел, что на подоконнике у него лежит кухонный нож, наверное, врач уже был готов к драке, — предполагает Смирнов. — Я подчеркнул, что хочу всё выяснить спокойно, нож в него втыкать не собираюсь, а он меж тем отвлек моё внимание движением левой руки, а правой нанёс сильный удар в нижнюю челюсть. Я упал на колено, он врезал мне с ноги, после произвел удушающий захват и со словами: «Я тебя, сука, задушу», стал бить по затылку.

— Когда я уже начал «хрюкать» и синеть, в кабинет забежали мои сестры, они стали отдирать от меня Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Мы так и сделали, а после приехала группа быстрого реагирования и полиция.

— Ещё и ещё раз подчеркиваю, что даже пальцем не притронулся к психиатру-наркологу бердской ЦГБ, — уверяет Вячеслав Смирнов. – Он утверждает, что у него сотрясение, но в таком случае мои кулаки должны быть сбиты. А они целы и невредимы. Надеюсь, правосудие разберется, кто прав, а кто виноват.

Точно такие же намерения преследует Константин Фалалеев, который тоже на 100% уверен в своей правоте.

— Все началось с замечания, которое я сделал медсестре Евтушенко, — сообщил «Свидетелю» врач. — Она совершенно не соблюдает субординацию, некрасиво ведет себя с пациентами, запросто может сказать им грубость или кинуть в их сторону нецензурную реплику. Я попытался её повоспитывать, мы поругались. Да, мы даже поматерились друг на друга, но рукоприкладства не было.

— Во мне 100 кг веса, я несколько лет занимался единоборствами, да если бы я хоть раз её ударил, то в травматологии сейчас бы находилась Ирина, а не её брат, — говорит врач. — На самом деле нападение было на меня. Мои замечания, касающиеся работы, медсестра восприняла как личную обиду и на следующий день привела в отделение брата, чтобы он меня побил. Смирнов зашел ко мне в кабинет и так и сказал: «Я тебя сейчас бить буду». А у меня на подоконнике нож уже полгода лежит: я принес его из кухонного отделения — еду порезать, так он в моем кабинете и остался. Увидев его, Смирнов продолжил: «И нож тебе в спину воткну». После я получил два раза по голове и мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Потом в кабинет прибежали его двоюродные сестры Татьяна и Ирина и поцарапали мне все лицо, шею и руки.

— Шум, гам… Шкаф разворочен, компьютер упал, весь пол залит кровью, как в кабинете у мясника, — вспоминает Фалалеев. – На крики сбежались остальные сотрудники, кто-то вызвал ГБР, после приехали полицейские, которым я дал показания, подробно рассказав, о том, что случилось.

— У нас в стране, да и в Бердске врачей избивают периодически. Такая же история произошла со мной, а теперь нападавший пытается всех убедить в том, что виноват я. Лож чистой воды! Я был на своем рабочем месте и работал свою работу. Я прав. Я буду идти до конца, — говорит Фалалеев. — Я уже написал заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Смирнова. Также я буду добиваться увольнения данных медсестёр из наркологического отделения городской больницы.

В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.

Фото Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы