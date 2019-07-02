Подрались врач и посетитель в ЦГБ Бердска

Бердчане ещё не забыли нашумевшую историю о нападении на начмеда городской больницы, а в ЦГБ уже новое ЧП. После выяснения отношений между психиатром-наркологом и посетителем первый оформил больничный лист, второй находится в травматологии. По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову перепуганных сотрудников отделения, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью. Что же не поделили мужчины? В ходе собственного расследования «Свидетелю» удалось выяснить, что все началось… из-за женщины. А точнее медсестры наркологического отделения Ирины Евтушенко. — С психиатром-наркологом Константином Фалалеевым у нас возник конфликт на фоне рабочих моментов, — говорит женщина. — Доктор стал ругать меня матерными словами, а ещё сказал: «Я тебя сейчас ладошкой прикрою, и тебя не станет, и в лучшем случае ты окажешься на реанимационной койке». После этого Фалалеев два раза ударил меня по щеке, я упала на диван, он схватил меня за ногу, швырнул на пол и начал пинать. Я стала звать на помощь старшую медсестру Нину Репину. Нина Павловна прибежала, встала между нами, а после вывела доктора из кабинета. На мою реплику: «Я напишу заявление в полицию», Фалалеев снова попытался меня ударить. Не желая мириться с этим кошмаром, в тот же день я поехала и зафиксировала нанесенные им побои. В наркологическом отделении ЦГБ вместе с Ириной работает её родная сестра – Татьяна. В поисках защиты, она рассказала о случившемся происшествии двоюродному брату — Вячеславу Смирнову, который уже давно лично знаком с врачом Константином Фалалеевым. Оба мужчины довольно успешно занимались самбо и даже когда-то вместе отдыхали в спортивном лагере. Брат решил вступиться за обиженную сестру. Смирнов уверяет, что в тот злополучный день он ни разу не ударил доктора Фалалеева. — Пусть меня проверяют на полиграфе, я уверен, что «детектор лжи» подтвердит мою правдивость, — говорит мужчина. – Я просто зашёл поговорить с доктором по-мужски, чтобы понять, как он смог ударить женщину. Результат — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб. — При входе в кабинет я увидел, что на подоконнике у него лежит кухонный нож, наверное, врач уже был готов к драке, — предполагает Смирнов. — Я подчеркнул, что хочу всё выяснить спокойно, нож в него втыкать не собираюсь, а он меж тем отвлек моё внимание движением левой руки, а правой нанёс сильный удар в нижнюю челюсть. Я упал на колено, он врезал мне с ноги, после произвел удушающий захват и со словами: «Я тебя, сука, задушу», стал бить по затылку. — Когда я уже начал «хрюкать» и синеть, в кабинет забежали мои сестры, они стали отдирать от меня Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Мы так и сделали, а после приехала группа быстрого реагирования и полиция. — Ещё и ещё раз подчеркиваю, что даже пальцем не притронулся к психиатру-наркологу бердской ЦГБ, — уверяет Вячеслав Смирнов. – Он утверждает, что у него сотрясение, но в таком случае мои кулаки должны быть сбиты. А они целы и невредимы. Надеюсь, правосудие разберется, кто прав, а кто виноват. Точно такие же намерения преследует Константин Фалалеев, который тоже на 100% уверен в своей правоте. — Все началось с замечания, которое я сделал медсестре Евтушенко, — сообщил «Свидетелю» врач. — Она совершенно не соблюдает субординацию, некрасиво ведет себя с пациентами, запросто может сказать им грубость или кинуть в их сторону нецензурную реплику. Я попытался её повоспитывать, мы поругались. Да, мы даже поматерились друг на друга, но рукоприкладства не было. — Во мне 100 кг веса, я несколько лет занимался единоборствами, да если бы я хоть раз её ударил, то в травматологии сейчас бы находилась Ирина, а не её брат, — говорит врач. — На самом деле нападение было на меня. Мои замечания, касающиеся работы, медсестра восприняла как личную обиду и на следующий день привела в отделение брата, чтобы он меня побил. Смирнов зашел ко мне в кабинет и так и сказал: «Я тебя сейчас бить буду». А у меня на подоконнике нож уже полгода лежит: я принес его из кухонного отделения — еду порезать, так он в моем кабинете и остался. Увидев его, Смирнов продолжил: «И нож тебе в спину воткну». После я получил два раза по голове и мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Потом в кабинет прибежали его двоюродные сестры Татьяна и Ирина и поцарапали мне все лицо, шею и руки. — Шум, гам… Шкаф разворочен, компьютер упал, весь пол залит кровью, как в кабинете у мясника, — вспоминает Фалалеев. – На крики сбежались остальные сотрудники, кто-то вызвал ГБР, после приехали полицейские, которым я дал показания, подробно рассказав, о том, что случилось. — У нас в стране, да и в Бердске врачей избивают периодически. Такая же история произошла со мной, а теперь нападавший пытается всех убедить в том, что виноват я. Лож чистой воды! Я был на своем рабочем месте и работал свою работу. Я прав. Я буду идти до конца, — говорит Фалалеев. — Я уже написал заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Смирнова. Также я буду добиваться увольнения данных медсестёр из наркологического отделения городской больницы. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение. Фото Сергея Болдырева
Зашел поговорить – очутился в больнице
Бердчане ещё не забыли нашумевшую историю о нападении на начмеда городской больницы, а в ЦГБ уже новое ЧП.
После выяснения отношений между психиатром-наркологом и посетителем первый оформил больничный лист, второй находится в травматологии.
По словам полицейских, приехавших в наркологию по вызову перепуганных сотрудников отделения, кабинет, где произошла драка, был буквально залит кровью. Что же не поделили мужчины?
В ходе собственного расследования «Свидетелю» удалось выяснить, что все началось… из-за женщины. А точнее медсестры наркологического отделения Ирины Евтушенко.
— С психиатром-наркологом Константином Фалалеевым у нас возник конфликт на фоне рабочих моментов, — говорит женщина. — Доктор стал ругать меня матерными словами, а ещё сказал: «Я тебя сейчас ладошкой прикрою, и тебя не станет, и в лучшем случае ты окажешься на реанимационной койке». После этого Фалалеев два раза ударил меня по щеке, я упала на диван, он схватил меня за ногу, швырнул на пол и начал пинать. Я стала звать на помощь старшую медсестру Нину Репину. Нина Павловна прибежала, встала между нами, а после вывела доктора из кабинета. На мою реплику: «Я напишу заявление в полицию», Фалалеев снова попытался меня ударить. Не желая мириться с этим кошмаром, в тот же день я поехала и зафиксировала нанесенные им побои.
В наркологическом отделении ЦГБ вместе с Ириной работает её родная сестра – Татьяна. В поисках защиты, она рассказала о случившемся происшествии двоюродному брату — Вячеславу Смирнову, который уже давно лично знаком с врачом Константином Фалалеевым. Оба мужчины довольно успешно занимались самбо и даже когда-то вместе отдыхали в спортивном лагере. Брат решил вступиться за обиженную сестру.
Смирнов уверяет, что в тот злополучный день он ни разу не ударил доктора Фалалеева.
— Пусть меня проверяют на полиграфе, я уверен, что «детектор лжи» подтвердит мою правдивость, — говорит мужчина. – Я просто зашёл поговорить с доктором по-мужски, чтобы понять, как он смог ударить женщину. Результат — сотрясение головного мозга, несколько швов на лице и выбитый зуб.
— При входе в кабинет я увидел, что на подоконнике у него лежит кухонный нож, наверное, врач уже был готов к драке, — предполагает Смирнов. — Я подчеркнул, что хочу всё выяснить спокойно, нож в него втыкать не собираюсь, а он меж тем отвлек моё внимание движением левой руки, а правой нанёс сильный удар в нижнюю челюсть. Я упал на колено, он врезал мне с ноги, после произвел удушающий захват и со словами: «Я тебя, сука, задушу», стал бить по затылку.
— Когда я уже начал «хрюкать» и синеть, в кабинет забежали мои сестры, они стали отдирать от меня Фалалеева, царапать его когтями и кричать, что нужно выбираться в коридор, где есть видеокамера. Мы так и сделали, а после приехала группа быстрого реагирования и полиция.
— Ещё и ещё раз подчеркиваю, что даже пальцем не притронулся к психиатру-наркологу бердской ЦГБ, — уверяет Вячеслав Смирнов. – Он утверждает, что у него сотрясение, но в таком случае мои кулаки должны быть сбиты. А они целы и невредимы. Надеюсь, правосудие разберется, кто прав, а кто виноват.
Точно такие же намерения преследует Константин Фалалеев, который тоже на 100% уверен в своей правоте.
— Все началось с замечания, которое я сделал медсестре Евтушенко, — сообщил «Свидетелю» врач. — Она совершенно не соблюдает субординацию, некрасиво ведет себя с пациентами, запросто может сказать им грубость или кинуть в их сторону нецензурную реплику. Я попытался её повоспитывать, мы поругались. Да, мы даже поматерились друг на друга, но рукоприкладства не было.
— Во мне 100 кг веса, я несколько лет занимался единоборствами, да если бы я хоть раз её ударил, то в травматологии сейчас бы находилась Ирина, а не её брат, — говорит врач. — На самом деле нападение было на меня. Мои замечания, касающиеся работы, медсестра восприняла как личную обиду и на следующий день привела в отделение брата, чтобы он меня побил. Смирнов зашел ко мне в кабинет и так и сказал: «Я тебя сейчас бить буду». А у меня на подоконнике нож уже полгода лежит: я принес его из кухонного отделения — еду порезать, так он в моем кабинете и остался. Увидев его, Смирнов продолжил: «И нож тебе в спину воткну». После я получил два раза по голове и мне ничего не оставалось делать, как защищаться. Потом в кабинет прибежали его двоюродные сестры Татьяна и Ирина и поцарапали мне все лицо, шею и руки.
— Шум, гам… Шкаф разворочен, компьютер упал, весь пол залит кровью, как в кабинете у мясника, — вспоминает Фалалеев. – На крики сбежались остальные сотрудники, кто-то вызвал ГБР, после приехали полицейские, которым я дал показания, подробно рассказав, о том, что случилось.
— У нас в стране, да и в Бердске врачей избивают периодически. Такая же история произошла со мной, а теперь нападавший пытается всех убедить в том, что виноват я. Лож чистой воды! Я был на своем рабочем месте и работал свою работу. Я прав. Я буду идти до конца, — говорит Фалалеев. — Я уже написал заявление в полицию с просьбой о возбуждении уголовного дела в отношении Смирнова. Также я буду добиваться увольнения данных медсестёр из наркологического отделения городской больницы.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, после которой сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение.
Фото Сергея Болдырева