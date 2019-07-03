Коммунальщики засыпали землёй провал на дороге в Бердске

Движение транспорта по дороге от улицы Лунной в микрорайон «Космический», прерванное полностью 23 июня, пока не восстановлено. Почти месяц коммунальщики не могут навести должный порядок на внутриквартальной дороге, ведущей от улицы Лунная в микрорайон «Космический» мимо ТЦ «Орбита». Предыстория вопроса, по версии читателей сайта «Свидетель», такова. 10 июня. Асфальт провалился на внутриквартальной дороге во дворе дома №123 в микрорайоне «Орбита» на улице Первомайской возле аптеки «Пульс». Небольших ям, судя по видео читательницы, две: непосредственно возле канализационного люка и метрах в трёх от него. Угрожающе выглядят трещины между образовавшимися ямами. Автомобили местных жителей с опаской объезжают их стороной по ещё существующему асфальтному «перешейку». Что произошло под землёй в районе образовавшихся провалов, пока непонятно. Судя по буковке «К» на люке, налицо проблемы с канализацией. Впрочем, фекальных утечек на месте происшествия пока не наблюдается и судя по выставленным ограждениям – дорожники в курсе. 23 июня. После прошедшего 15-минутного ливня асфальт на указанном месте рухнул. Нельзя сказать, что все минувшие 13 дней работники КБУ ничего не делали, узнав 10 июня о произошедшем. Как рассказали нам очевидцы из числа местных жителей, рабочие пробовали закопать эти ямы до их обрушения. Однако… — В итоге — пробили трубу канализации. Теперь ищут подрядчика для ремонта, — рассказала тогда читательница «Свидетеля» Елена Граховская. Асфальт угрожающе для пешеходов и машин висит над бездной провала. Разросшаяся яма полностью заблокировала проезд личного автотранспорта, которого у жителей двух микрорайонов – «Орбита» и «Космический» — если не тысячи, то несколько сотен штук – точно. За две недели местные автомобилисты успели проторить себе объезды не только по газонам, но и по дворам. 1 июля. На неудобства для автомобилистов и пешеходов в указанном месте обратил внимание мэр Бердска Евгений Шестернин. Евгений Анатольевич на аппаратном совещании в горадминистарции попросил руководство КБУ внимательнее относиться к благоустройству территорий после коммунальных аварий. 2 июля. Коммунальная авария, судя по всему, устранена. Повреждённая труба заменена и лежит возле бывшего котлована. К вечеру коммунальщики засыпали провал землёй и, судя по завезённому щебню, отсыпка ими дороги для восстановления транспортного движения – не за горами. 3 июля, утро. На этот час транспортное движение от Лунной в микрорайон «Космический» пока перекрыто. На подъезде к засыпанному грунтом провалу установлен дорожный знак «Тупик». Впрочем, желающим побыстрее попасть до дома — это не преграда — некоторые продолжают путь по газону, рискуя оборвать бамперы своих авто. Сотни других жителей «Космического» привычно едут по дворам «Орбиты». Вопрос к КБУ: скоро ли будет восстановлено полное благоустройство этой территории? И для пешеходов, и для автовладельцев. Или подождём очередного дождичка? Фото автора
Движение транспорта по дороге от улицы Лунной в микрорайон «Космический», прерванное полностью 23 июня, пока не восстановлено.
Почти месяц коммунальщики не могут навести должный порядок на внутриквартальной дороге, ведущей от улицы Лунная в микрорайон «Космический» мимо ТЦ «Орбита».
Предыстория вопроса, по версии читателей сайта «Свидетель», такова.
10 июня. Асфальт провалился на внутриквартальной дороге во дворе дома №123 в микрорайоне «Орбита» на улице Первомайской возле аптеки «Пульс». Небольших ям, судя по видео читательницы, две: непосредственно возле канализационного люка и метрах в трёх от него. Угрожающе выглядят трещины между образовавшимися ямами.
Автомобили местных жителей с опаской объезжают их стороной по ещё существующему асфальтному «перешейку». Что произошло под землёй в районе образовавшихся провалов, пока непонятно. Судя по буковке «К» на люке, налицо проблемы с канализацией. Впрочем, фекальных утечек на месте происшествия пока не наблюдается и судя по выставленным ограждениям – дорожники в курсе.
23 июня. После прошедшего 15-минутного ливня асфальт на указанном месте рухнул. Нельзя сказать, что все минувшие 13 дней работники КБУ ничего не делали, узнав 10 июня о произошедшем. Как рассказали нам очевидцы из числа местных жителей, рабочие пробовали закопать эти ямы до их обрушения. Однако…
— В итоге — пробили трубу канализации. Теперь ищут подрядчика для ремонта, — рассказала тогда читательница «Свидетеля» Елена Граховская.
Асфальт угрожающе для пешеходов и машин висит над бездной провала. Разросшаяся яма полностью заблокировала проезд личного автотранспорта, которого у жителей двух микрорайонов – «Орбита» и «Космический» — если не тысячи, то несколько сотен штук – точно. За две недели местные автомобилисты успели проторить себе объезды не только по газонам, но и по дворам.
1 июля. На неудобства для автомобилистов и пешеходов в указанном месте обратил внимание мэр Бердска Евгений Шестернин. Евгений Анатольевич на аппаратном совещании в горадминистарции попросил руководство КБУ внимательнее относиться к благоустройству территорий после коммунальных аварий.
2 июля. Коммунальная авария, судя по всему, устранена. Повреждённая труба заменена и лежит возле бывшего котлована. К вечеру коммунальщики засыпали провал землёй и, судя по завезённому щебню, отсыпка ими дороги для восстановления транспортного движения – не за горами.
3 июля, утро. На этот час транспортное движение от Лунной в микрорайон «Космический» пока перекрыто. На подъезде к засыпанному грунтом провалу установлен дорожный знак «Тупик». Впрочем, желающим побыстрее попасть до дома — это не преграда — некоторые продолжают путь по газону, рискуя оборвать бамперы своих авто. Сотни других жителей «Космического» привычно едут по дворам «Орбиты».
Вопрос к КБУ: скоро ли будет восстановлено полное благоустройство этой территории? И для пешеходов, и для автовладельцев. Или подождём очередного дождичка?
Фото автора