Коммунальщики засыпали землёй провал на дороге в Бердске
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Коммунальщики засыпали землёй провал на дороге в Бердске

12:57:577/3/2019
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Движение транспорта по дороге от улицы Лунной в микрорайон «Космический», прерванное полностью 23 июня, пока не восстановлено.

Почти месяц коммунальщики не могут навести должный порядок на внутриквартальной дороге, ведущей от улицы Лунная в микрорайон «Космический» мимо ТЦ «Орбита».

Предыстория вопроса, по версии читателей сайта «Свидетель», такова.

10 июня. Асфальт провалился на внутриквартальной дороге во дворе дома №123 в микрорайоне «Орбита» на улице Первомайской возле аптеки «Пульс». Небольших ям, судя по видео читательницы, две: непосредственно возле канализационного люка и метрах в трёх от него. Угрожающе выглядят трещины между образовавшимися ямами.

Автомобили местных жителей с опаской объезжают их стороной по ещё существующему асфальтному «перешейку». Что произошло под землёй в районе образовавшихся провалов, пока непонятно. Судя по буковке «К» на люке, налицо проблемы с канализацией. Впрочем, фекальных утечек на месте происшествия пока не наблюдается и судя по выставленным ограждениям – дорожники в курсе.

23 июня. После прошедшего 15-минутного ливня асфальт на указанном месте рухнул. Нельзя сказать, что все минувшие 13 дней работники КБУ ничего не делали, узнав 10 июня о произошедшем. Как рассказали нам очевидцы из числа местных жителей, рабочие пробовали закопать эти ямы до их обрушения. Однако…

— В итоге — пробили трубу канализации. Теперь ищут подрядчика для ремонта, — рассказала тогда читательница «Свидетеля» Елена Граховская.

Асфальт угрожающе для пешеходов и машин висит над бездной провала. Разросшаяся яма полностью заблокировала проезд личного автотранспорта, которого у жителей двух микрорайонов – «Орбита» и «Космический» — если не тысячи, то несколько сотен штук – точно. За две недели местные автомобилисты успели проторить себе объезды не только по газонам, но и по дворам.

1 июля. На неудобства для автомобилистов и пешеходов в указанном месте обратил внимание мэр Бердска Евгений Шестернин. Евгений Анатольевич на аппаратном совещании в горадминистарции попросил руководство КБУ внимательнее относиться к благоустройству территорий после коммунальных аварий.

2 июля. Коммунальная авария, судя по всему, устранена. Повреждённая труба заменена и лежит возле бывшего котлована. К вечеру коммунальщики засыпали провал землёй и, судя по завезённому щебню, отсыпка ими дороги для восстановления транспортного движения – не за горами.

3 июля, утро. На этот час транспортное движение от Лунной в микрорайон «Космический» пока перекрыто. На подъезде к засыпанному грунтом провалу установлен дорожный знак «Тупик». Впрочем, желающим побыстрее попасть до дома — это не преграда — некоторые продолжают путь по газону, рискуя оборвать бамперы своих авто. Сотни других жителей «Космического» привычно едут по дворам «Орбиты».

Вопрос к КБУ: скоро ли будет восстановлено полное благоустройство этой территории? И для пешеходов, и для автовладельцев. Или подождём очередного дождичка?

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Источник: svidetel24.info

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