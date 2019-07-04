Афиша Бердска: отмечаем День семьи, любви и верности
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Афиша Бердска: отмечаем День семьи, любви и верности

10:00:577/4/2019
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Что интересного будет в Бердске и Академгородке в ближайшее время?

В Бердске

Танцплощадка в парке

4 июля в 11.00 — «Песни, танцы под баян в городском парке». 18+

4 июля в 19.00 — концертная программа Почётного работника культуры Бердска, автора исполнителя, композитора, певицы Ольги Никифоровой и ретро-дискотека DG-Игорь Горобец. 18+

Парк около роддома

8 июля в 09.30 — «День семьи, любви и верности», праздничная программа в рамках праздника. 12+

Площадь Горького

13 июля в 13.00 — «День семьи, любви и верности», городской праздник. 0+

ДК «Родина»

8 июля в 16.00 — «День семьи, любви и верности», концертная программа и выставка в рамках городского фестиваля «Творчество без границ». 0+

Площадь ДК «Родина»

6 июля в 19.00 — концертная программа, посвящённая календарно-обрядовому празднику Ивана Купала. 0+

В Академгородке

Дом учёных

14 июля в 14.00 — «Городок-на-Оби», VI-й ежегодный фестиваль популярной музыки имени Сергея Фалетенка. Летний дворик. 12+

17 июля в 19.00 — «Моя Сибирь — края без края», концерт бардовской песни. Летний дворик. 12+

Источник: svidetel24.info

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