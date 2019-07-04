Афиша Бердска: отмечаем День семьи, любви и верности

Что интересного будет в Бердске и Академгородке в ближайшее время? 4 июля в 11.00 — «Песни, танцы под баян в городском парке». 18+ 4 июля в 19.00 — концертная программа Почётного работника культуры Бердска, автора исполнителя, композитора, певицы Ольги Никифоровой и ретро-дискотека DG-Игорь Горобец. 18+ 8 июля в 09.30 — «День семьи, любви и верности», праздничная программа в рамках праздника. 12+ 13 июля в 13.00 — «День семьи, любви и верности», городской праздник. 0+ 8 июля в 16.00 — «День семьи, любви и верности», концертная программа и выставка в рамках городского фестиваля «Творчество без границ». 0+ 6 июля в 19.00 — концертная программа, посвящённая календарно-обрядовому празднику Ивана Купала. 0+ 14 июля в 14.00 — «Городок-на-Оби», VI-й ежегодный фестиваль популярной музыки имени Сергея Фалетенка. Летний дворик. 12+ 17 июля в 19.00 — «Моя Сибирь — края без края», концерт бардовской песни. Летний дворик. 12+
В Бердске
Танцплощадка в парке
Парк около роддома
Площадь Горького
ДК «Родина»
Площадь ДК «Родина»
В Академгородке
Дом учёных
Что интересного будет в Бердске и Академгородке в ближайшее время?
4 июля в 11.00 — «Песни, танцы под баян в городском парке». 18+
4 июля в 19.00 — концертная программа Почётного работника культуры Бердска, автора исполнителя, композитора, певицы Ольги Никифоровой и ретро-дискотека DG-Игорь Горобец. 18+
8 июля в 09.30 — «День семьи, любви и верности», праздничная программа в рамках праздника. 12+
13 июля в 13.00 — «День семьи, любви и верности», городской праздник. 0+
8 июля в 16.00 — «День семьи, любви и верности», концертная программа и выставка в рамках городского фестиваля «Творчество без границ». 0+
6 июля в 19.00 — концертная программа, посвящённая календарно-обрядовому празднику Ивана Купала. 0+
14 июля в 14.00 — «Городок-на-Оби», VI-й ежегодный фестиваль популярной музыки имени Сергея Фалетенка. Летний дворик. 12+
17 июля в 19.00 — «Моя Сибирь — края без края», концерт бардовской песни. Летний дворик. 12+