Мужчина погиб на пожаре в СНТ Бердска

Предположительно, причиной ночного пожара в СНТ «Швейник» стало неосторожное обращение с огнём. Личность погибшего устанавливают следователи. Как рассказал сайту «Свидетель» замначальника ОНД Руслан Безносенко, сигнал о пожаре в дачном доме СНТ «Швейник» поступил на пульт пожарной охраны в 00.41 4 июня. — Изнутри горел и полностью выгорел садовый домик, — рассказывает замначальника ОНД. — В процессе тушения произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Тушение, по словам Безносенко, продолжалось до двух часов двадцати минут ночи. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 километров, подчёркивают в МЧС региона. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава. — На данном пожаре погиб мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливают правоохранительные органы, — добавил Безносенко. Пока основной причиной пожара дознаватели называют неосторожное обращение с огнём. Информацию об обнаружении тела мужчины после сегодняшнего пожара в СНТ «Швейник» подтвердил сайту «Свидетель» Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области. — Следственная группа выезжала на место происшествия. Назначена судебная экспертиза. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего. Фото из архива редакции
Предположительно, причиной ночного пожара в СНТ «Швейник» стало неосторожное обращение с огнём. Личность погибшего устанавливают следователи.
Как рассказал сайту «Свидетель» замначальника ОНД Руслан Безносенко, сигнал о пожаре в дачном доме СНТ «Швейник» поступил на пульт пожарной охраны в 00.41 4 июня.
— Изнутри горел и полностью выгорел садовый домик, — рассказывает замначальника ОНД. — В процессе тушения произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Тушение, по словам Безносенко, продолжалось до двух часов двадцати минут ночи.
Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 километров, подчёркивают в МЧС региона. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.
— На данном пожаре погиб мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливают правоохранительные органы, — добавил Безносенко.
Пока основной причиной пожара дознаватели называют неосторожное обращение с огнём.
Информацию об обнаружении тела мужчины после сегодняшнего пожара в СНТ «Швейник» подтвердил сайту «Свидетель» Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области.
— Следственная группа выезжала на место происшествия. Назначена судебная экспертиза. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Фото из архива редакции