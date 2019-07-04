Мужчина погиб на пожаре в СНТ Бердска
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Мужчина погиб на пожаре в СНТ Бердска

11:10:397/4/2019
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Предположительно, причиной ночного пожара в СНТ «Швейник» стало неосторожное обращение с огнём. Личность погибшего устанавливают следователи.

Как рассказал сайту «Свидетель» замначальника ОНД Руслан Безносенко, сигнал о пожаре в дачном доме СНТ «Швейник» поступил на пульт пожарной охраны в 00.41 4 июня.

— Изнутри горел и полностью выгорел садовый домик, — рассказывает замначальника ОНД. — В процессе тушения произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Тушение, по словам Безносенко, продолжалось до двух часов двадцати минут ночи.

Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 километров, подчёркивают в МЧС региона. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

— На данном пожаре погиб мужчина, личность которого в настоящий момент устанавливают правоохранительные органы, — добавил Безносенко.

Пока основной причиной пожара дознаватели называют неосторожное обращение с огнём.

Информацию об обнаружении тела мужчины после сегодняшнего пожара в СНТ «Швейник» подтвердил сайту «Свидетель» Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

— Следственная группа выезжала на место происшествия. Назначена судебная экспертиза. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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