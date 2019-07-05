Ночную грозу над Обским морем снял фотограф в Бердске
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Ночную грозу над Обским морем снял фотограф в Бердске

1:28:247/5/2019
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Антону Иванову удалось снять все оттенки моря во время грозы. Для этого он специально ночью поехал на пляж.

— Было около 12 часов ночи, был дома с девушкой, но услышал раскаты грома и быстрее поехал на машине к берегу. Уже на месте, на территории Бердского дома отдыха, установил камеру на штатив и стал ждать грозу и молнии, — поделился с КП-Новосибирск фотограф Антон Иванов.

Он отметил, что снимал грозу около часа. После грозы начался сильный ливень.

— Как только он начался, я убежал скорее обратно в машину. Но получившимися кадрами доволен, хоть и пришлось ради этого промокнуть немного, — добавил Антон.

Надежда Яркова, КП-Новосибирск, фото Антона Иванова

Источник: svidetel24.info

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