Ночную грозу над Обским морем снял фотограф в Бердске

Антону Иванову удалось снять все оттенки моря во время грозы. Для этого он специально ночью поехал на пляж. — Было около 12 часов ночи, был дома с девушкой, но услышал раскаты грома и быстрее поехал на машине к берегу. Уже на месте, на территории Бердского дома отдыха, установил камеру на штатив и стал ждать грозу и молнии, — поделился с КП-Новосибирск фотограф Антон Иванов. Он отметил, что снимал грозу около часа. После грозы начался сильный ливень. — Как только он начался, я убежал скорее обратно в машину. Но получившимися кадрами доволен, хоть и пришлось ради этого промокнуть немного, — добавил Антон. Надежда Яркова, КП-Новосибирск, фото Антона Иванова
Антону Иванову удалось снять все оттенки моря во время грозы. Для этого он специально ночью поехал на пляж.
— Было около 12 часов ночи, был дома с девушкой, но услышал раскаты грома и быстрее поехал на машине к берегу. Уже на месте, на территории Бердского дома отдыха, установил камеру на штатив и стал ждать грозу и молнии, — поделился с КП-Новосибирск фотограф Антон Иванов.
Он отметил, что снимал грозу около часа. После грозы начался сильный ливень.
— Как только он начался, я убежал скорее обратно в машину. Но получившимися кадрами доволен, хоть и пришлось ради этого промокнуть немного, — добавил Антон.
Надежда Яркова, КП-Новосибирск, фото Антона Иванова