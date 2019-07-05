Бердские выпускники стали героями фильма о медалистах области

28 июня в МВК новосибирском Экспоцентре прошло чествование медалистов Новосибирской области, сообщает пресс-центр администрации Бердска. Более 1000 выпускников 2019-го года были награждены памятными знаками «Золотые надежды России», в том числе 49 бердских медалистов. В рамках торжественного приема состоялась презентация фильма о медалистах Новосибирской области, в числе которых есть и бердчане.
28 июня в МВК новосибирском Экспоцентре прошло чествование медалистов Новосибирской области, сообщает пресс-центр администрации Бердска.
Более 1000 выпускников 2019-го года были награждены памятными знаками «Золотые надежды России», в том числе 49 бердских медалистов.
В рамках торжественного приема состоялась презентация фильма о медалистах Новосибирской области, в числе которых есть и бердчане.