К счастью, упавшее «тело» оказалось резиновым и очень похожим, по словам очевидцев, на то, что продаются в интим-салонах. Место действия — девятиэтажка по адресу Лелюха, 3. Бабушка с третьего этажа с готовностью подтвердила сайту «Свидетель» «сплетни», пронёсшиеся по городу. — Сначала все вздрогнули и даже собирались вызвать «скорую». Слишком уж похоже всё было на настоящий труп, — делится имеющейся у неё информацией пенсионерка. Впрочем, из дальнейшего разговора выяснилось, что жители сделали правильно, не вызвав сгоряча неотложку и правоохранителей. Знающие из числа местных жителей в момент определили, что тело очень похоже на резиновое изделие №5, некогда приобретённое в интим-салоне и по всей видимости уже ненужное хозяину. С балкона какого этажа прилетел резиновый манекен, пожилая женщина не предполагает. Жители первого подъезда, с балкона которого «тело» упало на детскую площадку, по мнению жильцов многоэтажки, не на самом хорошем счету. — Хозяин на месте происшествия не объявлялся, она («разбившаяся женщина» — С.Б.) лежала в траве на детской площадке возле лестницы «Радуга» вплоть до сегодняшнего утра. Куда исчез «труп» со двора, пожилой бердчанке неизвестно. Известно доподлинно, что с куклой до позднего вечера развлекалась местная детвора. На фото — дом, с балкона которого сброшено бэушное резиновое изделие из интим-салона. Фото автора
К счастью, упавшее «тело» оказалось резиновым и очень похожим, по словам очевидцев, на то, что продаются в интим-салонах.
Место действия — девятиэтажка по адресу Лелюха, 3. Бабушка с третьего этажа с готовностью подтвердила сайту «Свидетель» «сплетни», пронёсшиеся по городу.
— Сначала все вздрогнули и даже собирались вызвать «скорую». Слишком уж похоже всё было на настоящий труп, — делится имеющейся у неё информацией пенсионерка.
Впрочем, из дальнейшего разговора выяснилось, что жители сделали правильно, не вызвав сгоряча неотложку и правоохранителей. Знающие из числа местных жителей в момент определили, что тело очень похоже на резиновое изделие №5, некогда приобретённое в интим-салоне и по всей видимости уже ненужное хозяину.
С балкона какого этажа прилетел резиновый манекен, пожилая женщина не предполагает. Жители первого подъезда, с балкона которого «тело» упало на детскую площадку, по мнению жильцов многоэтажки, не на самом хорошем счету.
— Хозяин на месте происшествия не объявлялся, она («разбившаяся женщина» — С.Б.) лежала в траве на детской площадке возле лестницы «Радуга» вплоть до сегодняшнего утра.
Куда исчез «труп» со двора, пожилой бердчанке неизвестно. Известно доподлинно, что с куклой до позднего вечера развлекалась местная детвора.
На фото — дом, с балкона которого сброшено бэушное резиновое изделие из интим-салона.
Фото автора