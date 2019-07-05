В серьёзном ДТП на &#171;вшивой горке&#187; травмирована жительница Бердска
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В серьёзном ДТП на &#171;вшивой горке&#187; травмирована жительница Бердска

8:50:117/5/2019
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О произошедшем сайту «Свидетель» рассказал один из очевидцев последствий автоаварии.

ДТП произошло около 18 часов 5 июля на спуске «вшивой горки» в сторону Бердска. По сообщению очевидцев, столкнулись в общей сложности четыре автомобиля. В центре замеса оказались «девятка», следовавшая, по одним данным, в сторону Бердска, по другим, – в Новосибирск, и встречная «Тойота». Судя по тормозному пути, одну из машин вынесло на встречку. Впрочем, со схемой произошедшего и с тем, кто виноват в ДТП, разберутся сотрудники ГИБДД.

Нас заинтересовали подробности о последствиях. О них сайту «Свидетель» рассказал прямо с места событий участник группы «АвтоБердск» ВКонтакте Никита Козырев.

— Мы подъехали в 17.48. Вышли, осмотрелись. Никто не зажат, все стояли на обочине, девушка лежала на асфальте на пледе. Она из 2109. Уточнил, вызвали ли экстренные службы? Меня переспросили: «Кого… Комиссара?». Один мужик ответил: только скорую, через 103. Я позвонил в 112 и передал всю информацию. И попросил ДПС поспешить, в виду того что обе полосы трассы оказались перекрыты. «Скорую» вызвали до нас.

Потом ждали службы. Пробки в обе стороны дикие — пятница. Минут через пятнадцать со стороны Бердска увидели «скорую» с мигалками и сиреной. Но она проехала мимо нас, видимо, с другим тяжело больным. Ждали дальше. Минут через 25, опять со стороны Бердска со спецсигналами приехала «скорая». Начали осмотр пострадавшей. Всё это время девушка была в сознании. Но проезжавшие мимо думали, что с ней совсем всё плохо.

Тем временем, пока врачи «скорой» осматривали пострадавшую девушку, со стороны Новосибирска прибыл кортеж — две машины ДПС и реанимобиль. Врачи реанимации признались, что если бы не сопровождение ДПС, то они ехали бы сквозь пробку ещё дольше.

В конечном счёте, по словам Никиты, девушку из «девятки» увезли на «скорой» в Бердск, поскольку выяснилось, что она бердчанка.

— С ней всё хорошо, — добавил Никита и в качестве свидетельства сказанного предоставил нам фото и видео с места происшествия.

Хорошо, в смысле, что бердчанка осталась живой в серьёзном автомобильном замесе. Участники группы АвтоБердск и редакция «Свидетеля» желают жительнице Бердска скорейшего выздоровления.

Фото и видео Никиты Козырева

Источник: svidetel24.info

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