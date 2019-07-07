«Японец» со шприцем в салоне «догнал» маршрутку в Бердске
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«Японец» со шприцем в салоне «догнал» маршрутку в Бердске

3:14:517/7/2019
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О ДТП без пострадавших, произошедшем в прошлые выходные на улице Боровой у остановки «Микрорайон» напротив Сретенского храма, сайту «Свидетель» рассказали в региональном управлении ГИБДД и один из участников произошедшего.

— 30 июня в 13.53 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Субару Форестер», в пути следования произвёл столкновение с автомобилем «ГАЗель Некст» под управлением водителя 1969 года рождения, — рассказала Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.

По словам Ольги Николаевны, от прохождения медицинского освидетельствования водитель «Субару» отказался. Что соответствует наказанию за пьяное вождение – немалый штраф плюс лишение водительских прав.

Как оказалось, 29-летний водитель «японца» отказался от экспертизы не случайно. О его стиле вождения и «состоянии здоровья» в момент совершения ДТП красноречиво свидетельствует, рассказанное водителем маршрутки.

— Я обогнал его ещё до остановки после светофора. Мужик еле ехал и управлял легковушкой, опустив голову.

Лишь только маршрутчик притормозил у остановки, как в заднюю часть его микроавтобуса врезался обогнанный им «субарь». А при досмотре «японца» правоохранителями увидел в его салоне валявшийся медицинский шприц, который, как предполагает бердчанин, и стал причиной отказа его визави от медосвидетельствования.

Сотрудники ГИБДД, как и положено, отстранили подозрительного рулевого от вождения и вызвали на место происшествия эвакуатор.

Пострадавших в этом ДТП, по словам старшего госинспектора по пропаганде ГИБДД региона Ольги Гейнисман, нет.

Фото УГИБДД по Новосибирской области

Источник: svidetel24.info

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