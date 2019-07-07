«Японец» со шприцем в салоне «догнал» маршрутку в Бердске

О ДТП без пострадавших, произошедшем в прошлые выходные на улице Боровой у остановки «Микрорайон» напротив Сретенского храма, сайту «Свидетель» рассказали в региональном управлении ГИБДД и один из участников произошедшего. — 30 июня в 13.53 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Субару Форестер», в пути следования произвёл столкновение с автомобилем «ГАЗель Некст» под управлением водителя 1969 года рождения, — рассказала Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД. По словам Ольги Николаевны, от прохождения медицинского освидетельствования водитель «Субару» отказался. Что соответствует наказанию за пьяное вождение – немалый штраф плюс лишение водительских прав. Как оказалось, 29-летний водитель «японца» отказался от экспертизы не случайно. О его стиле вождения и «состоянии здоровья» в момент совершения ДТП красноречиво свидетельствует, рассказанное водителем маршрутки. — Я обогнал его ещё до остановки после светофора. Мужик еле ехал и управлял легковушкой, опустив голову. Лишь только маршрутчик притормозил у остановки, как в заднюю часть его микроавтобуса врезался обогнанный им «субарь». А при досмотре «японца» правоохранителями увидел в его салоне валявшийся медицинский шприц, который, как предполагает бердчанин, и стал причиной отказа его визави от медосвидетельствования. Сотрудники ГИБДД, как и положено, отстранили подозрительного рулевого от вождения и вызвали на место происшествия эвакуатор. Пострадавших в этом ДТП, по словам старшего госинспектора по пропаганде ГИБДД региона Ольги Гейнисман, нет. Фото УГИБДД по Новосибирской области
О ДТП без пострадавших, произошедшем в прошлые выходные на улице Боровой у остановки «Микрорайон» напротив Сретенского храма, сайту «Свидетель» рассказали в региональном управлении ГИБДД и один из участников произошедшего.
— 30 июня в 13.53 водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Субару Форестер», в пути следования произвёл столкновение с автомобилем «ГАЗель Некст» под управлением водителя 1969 года рождения, — рассказала Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД.
По словам Ольги Николаевны, от прохождения медицинского освидетельствования водитель «Субару» отказался. Что соответствует наказанию за пьяное вождение – немалый штраф плюс лишение водительских прав.
Как оказалось, 29-летний водитель «японца» отказался от экспертизы не случайно. О его стиле вождения и «состоянии здоровья» в момент совершения ДТП красноречиво свидетельствует, рассказанное водителем маршрутки.
— Я обогнал его ещё до остановки после светофора. Мужик еле ехал и управлял легковушкой, опустив голову.
Лишь только маршрутчик притормозил у остановки, как в заднюю часть его микроавтобуса врезался обогнанный им «субарь». А при досмотре «японца» правоохранителями увидел в его салоне валявшийся медицинский шприц, который, как предполагает бердчанин, и стал причиной отказа его визави от медосвидетельствования.
Сотрудники ГИБДД, как и положено, отстранили подозрительного рулевого от вождения и вызвали на место происшествия эвакуатор.
Пострадавших в этом ДТП, по словам старшего госинспектора по пропаганде ГИБДД региона Ольги Гейнисман, нет.
Фото УГИБДД по Новосибирской области