Разбила бровь и колено девушка из «семёрки» в ДТП в Бердск
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Разбила бровь и колено девушка из «семёрки» в ДТП в Бердск

8:18:367/7/2019
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Происшествие с пострадавшим произошло в сегодня, 7 июля, около 19 часов.

Как рассказывают очевидцы, на перекрёстке улиц Маяковского и Суворова не разъехались внедорожник «Форд» и ВАЗ-2107. Пострадала девушка из «жигулей». Для оказания ей помощи на место происшествия приехала скорая помощь.

— У девушки разбита бровь, которую предстоит зашивать, и коленный сустав, — сообщает подписчица группы АвтоБердск ВКонтакте Мария. – Медики «скорой» увезли её в ЦГБ.

По мнению Марии, в случившемся виноват водитель «Форда». Он не пропустил «жигули». Точнее с причинами ДТП с пострадавшей разберутся сотрудники ГИБДД.

Фото ДПС Контроль <Бердск> и АвтоБердск

Источник: svidetel24.info

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