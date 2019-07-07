Разбила бровь и колено девушка из «семёрки» в ДТП в Бердск

Происшествие с пострадавшим произошло в сегодня, 7 июля, около 19 часов. Как рассказывают очевидцы, на перекрёстке улиц Маяковского и Суворова не разъехались внедорожник «Форд» и ВАЗ-2107. Пострадала девушка из «жигулей». Для оказания ей помощи на место происшествия приехала скорая помощь. — У девушки разбита бровь, которую предстоит зашивать, и коленный сустав, — сообщает подписчица группы АвтоБердск ВКонтакте Мария. – Медики «скорой» увезли её в ЦГБ. По мнению Марии, в случившемся виноват водитель «Форда». Он не пропустил «жигули». Точнее с причинами ДТП с пострадавшей разберутся сотрудники ГИБДД. Фото ДПС Контроль <Бердск> и АвтоБердск
Происшествие с пострадавшим произошло в сегодня, 7 июля, около 19 часов.
Как рассказывают очевидцы, на перекрёстке улиц Маяковского и Суворова не разъехались внедорожник «Форд» и ВАЗ-2107. Пострадала девушка из «жигулей». Для оказания ей помощи на место происшествия приехала скорая помощь.
— У девушки разбита бровь, которую предстоит зашивать, и коленный сустав, — сообщает подписчица группы АвтоБердск ВКонтакте Мария. – Медики «скорой» увезли её в ЦГБ.
По мнению Марии, в случившемся виноват водитель «Форда». Он не пропустил «жигули». Точнее с причинами ДТП с пострадавшей разберутся сотрудники ГИБДД.
Фото ДПС Контроль <Бердск> и АвтоБердск