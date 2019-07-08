Бердчанин купил в «Ленте» просроченное куриное пюре для 7-месячного сына
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Бердчанин купил в «Ленте» просроченное куриное пюре для 7-месячного сына

5:34:177/8/2019
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Полиция Бердска подключилась в выяснению вопроса: как просрочка для малышей оказалась на прилавке федерального ритейлера?

— Купили вчера вечером детское питание в «Ленте» на Горького, 6, — рассказывает сайту «Свидетель» Андрей. — Дома сегодня начали готовить, открыли баночку, смотрим: срок годности кончается 23 марта 2019 года.

Обнаружив просроченное на четыре месяца съестное, Андрей с супругой и 7-месячным Алексеем Андреевичем явились в упомянутую выше «Ленту», чтобы сообщить о конфузе. А для полной надёжности и беспристрастности собственного расследования Андрей и его компания вызвали на место происшествия представителя власти.

Сотрудник полиции прокомментировал действия Андрей, сходил в «Ленту» и взял объяснение с управляющего федерального ритейлера.

— Приехала полиция, составила протокол. Питание с чеками отдали мне и сказали, чтобы ждали, пока не позвонит Роспотребнадзор.

Оставим за скобками вопрос до ответа на него компетентных органов: насколько опасно было бы употребить 7-месячному Алексею Андреевичу просроченное на четыре месяца куриное пюре? На взгляд Андрея — весьма не безопасно. Иначе бердчанин не стал бы «заморачиваться» из-за несчастных трёх сотен рублей.

К слову, по наблюдению корреспондента, после заявления претензии от потребителя и во время присутствия в магазине представителя власти сотрудники «Ленты» активно перебирали товары, разложенные на полках, пристально вглядываясь в даты. Причём собственному «исследованию» подверглись товары не только для самых маленьких.

Фото и видео автора. Фото чека с просроченным детским питанием предоставлено сайту «Свидетель» его владельцем.

Источник: svidetel24.info

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