Аварийно отключили горячую воду на 11 квартале в Бердске
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Аварийно отключили горячую воду на 11 квартале в Бердске

7:08:127/8/2019
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Как информирует КБУ, в связи с определением и устранением дефекта на магистральном трубопроводе горячего водоснабжения, сегодня, 8 июля, в 10.00 и до окончания работ произведено отключение горячей воды у потребителей от ЦТП-13.

А именно: ул. Ленина 12, 12а, 14, 16, 16а, 18, ул. Кутузова, 1, ул. Островского, 1а, 1б, ул. Суворова, 4, ул. Карла Маркса, 2а, 2б, 11, 13, 3, 4, 5, 8, 10, 7, ул. Энергетическая, 4, 5, 7, 10, 12, 3, 9. Также без горячей воды остались гороно, художественная школа и школа «Берегиня».

Напомним, что коммунальщики дважды отключали холодное и горячее водоснабжение в указанном районе в июне из-за плановых чисток водоподогревателей на ЦТП-13. Как видим, с подачей ГВС жителям 11 квартала снова не повезло. На сей раз — из-за дефекта трубы на магистрали.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 8 июля 2019 10:30:12
    Чистят, чистят, проверяют, проверяют, а толку ноль. Мож номер ЦТП сменить?
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