Чуть не утонула при попытке спасти надувной матрас жительница Бердска

Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на борт лодки уже вконец обессилевшую женщину. Около 15.00 8 июля дежурному БПСО поступил звонок с необычной просьбой спасти надувной матрас, который относило далеко от берега пляжа «Дюны». Осмотрев акваторию с вышки, спасатель увидел, что в воде Бердского залива, между базой спасотряда и мостом через залив, находится человек. Надувной матрас, который предположительно отнесло, был гораздо дальше. — Спасатель взял весельную лодку и доплыл на ней к человеку на воде, — рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева. – Это оказалась 63-летняя женщина, выбившаяся из сил. Как оказалось, пояснила Дмитриева, надувной матрас отдыхающая взяла напрокат в «Дюнах», но в какой-то момент он оказался в свободном плавании. Поплыв за ним вдогонку, женщина не рассчитала своих сил: плыть обратно к берегу она уже не могла. Если бы спасатель вовремя не заметил человека на воде и не отправился за ним, то, возможно, произошла бы трагедия. Происшествия с пляжными плавсредствами, по словам Натальи Дмитриевой, происходят довольно часто. В воскресенье, 7 июля, один из отдыхающих сообщил, что мимо него на надувном матрасе проплывают два человека и их явно относит от берега. Спасатели БПСО незамедлительно выехали в указанное место, но терпящих бедствие на матрасе не обнаружили. По всей видимости, им всё же удалось добраться до берега. Александра Бурковская, фото автора
Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на борт лодки уже вконец обессилевшую женщину.
Около 15.00 8 июля дежурному БПСО поступил звонок с необычной просьбой спасти надувной матрас, который относило далеко от берега пляжа «Дюны». Осмотрев акваторию с вышки, спасатель увидел, что в воде Бердского залива, между базой спасотряда и мостом через залив, находится человек. Надувной матрас, который предположительно отнесло, был гораздо дальше.
— Спасатель взял весельную лодку и доплыл на ней к человеку на воде, — рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева. – Это оказалась 63-летняя женщина, выбившаяся из сил.
Как оказалось, пояснила Дмитриева, надувной матрас отдыхающая взяла напрокат в «Дюнах», но в какой-то момент он оказался в свободном плавании. Поплыв за ним вдогонку, женщина не рассчитала своих сил: плыть обратно к берегу она уже не могла. Если бы спасатель вовремя не заметил человека на воде и не отправился за ним, то, возможно, произошла бы трагедия.
Происшествия с пляжными плавсредствами, по словам Натальи Дмитриевой, происходят довольно часто. В воскресенье, 7 июля, один из отдыхающих сообщил, что мимо него на надувном матрасе проплывают два человека и их явно относит от берега. Спасатели БПСО незамедлительно выехали в указанное место, но терпящих бедствие на матрасе не обнаружили. По всей видимости, им всё же удалось добраться до берега.
Александра Бурковская, фото автора