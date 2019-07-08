Чуть не утонула при попытке спасти надувной матрас жительница Бердска
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Чуть не утонула при попытке спасти надувной матрас жительница Бердска

7:16:577/8/2019
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Спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли на борт лодки уже вконец обессилевшую женщину.

Около 15.00 8 июля дежурному БПСО поступил звонок с необычной просьбой спасти надувной матрас, который относило далеко от берега пляжа «Дюны». Осмотрев акваторию с вышки, спасатель увидел, что в воде Бердского залива, между базой спасотряда и мостом через залив, находится человек. Надувной матрас, который предположительно отнесло, был гораздо дальше.

— Спасатель взял весельную лодку и доплыл на ней к человеку на воде, — рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева. – Это оказалась 63-летняя женщина, выбившаяся из сил.

Как оказалось, пояснила Дмитриева, надувной матрас отдыхающая взяла напрокат в «Дюнах», но в какой-то момент он оказался в свободном плавании. Поплыв за ним вдогонку, женщина не рассчитала своих сил: плыть обратно к берегу она уже не могла. Если бы спасатель вовремя не заметил человека на воде и не отправился за ним, то, возможно, произошла бы трагедия.

Происшествия с пляжными плавсредствами, по словам Натальи Дмитриевой, происходят довольно часто. В воскресенье, 7 июля, один из отдыхающих сообщил, что мимо него на надувном матрасе проплывают два человека и их явно относит от берега. Спасатели БПСО незамедлительно выехали в указанное место, но терпящих бедствие на матрасе не обнаружили. По всей видимости, им всё же удалось добраться до берега.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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