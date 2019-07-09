Полдня не будет воды в микрорайоне «Космический» в Бердске

Как поясняют в КБУ, с 9 часов 11 июля и до 13 часов того же дня не будет никакой воды у жителей микрорайона «Космический» и прилегающих к нему домов на улицах Лунная и Звёздная. Кроме того, горячую воду отключат с 9 часов 11 июля до 17 часов 12 июля в связи с реконструкцией ЦТП-16А. В перечне подлежащих отключению от ГВС домов значатся следующие: ул. Космическая, 13/1, ул. Первомайская, 125, 127, 123А, 125А, 127А, 129, 131Б, 132, ул. Лунная, 51, 53, 55, ул. Звездная, 6, 8, 10. Фото из архива редакции
Как поясняют в КБУ, с 9 часов 11 июля и до 13 часов того же дня не будет никакой воды у жителей микрорайона «Космический» и прилегающих к нему домов на улицах Лунная и Звёздная.
Кроме того, горячую воду отключат с 9 часов 11 июля до 17 часов 12 июля в связи с реконструкцией ЦТП-16А.
В перечне подлежащих отключению от ГВС домов значатся следующие: ул. Космическая, 13/1, ул. Первомайская, 125, 127, 123А, 125А, 127А, 129, 131Б, 132, ул. Лунная, 51, 53, 55, ул. Звездная, 6, 8, 10.
Фото из архива редакции