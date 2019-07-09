Шеф-повар из Бердска стал лидером горного забега

На международных соревнованиях по трейлраннингу, прошедших в Горном Алтае, Андрей Еранский занял почётное третье место. В состязаниях участвовали бегуны-любители из России, Италии, Америки, Финляндии, Вьетнама, Камбоджи и даже далекой Австралии. Каждый из них мог выбрать подходящую для себя трассу, протяженностью 18, 40, 70 либо 110 километров. Маршруты гонки проходили в природном парке близ горы Белуха — высочайшей вершины Алтая. Андрей Еранский работает шеф-поваром, а бег – его хобби. На протяжении нескольких лет он является постоянным участником марафонов и полумарафонов, а вот в горном забеге участвовал впервые. — Специфика подобных соревнований совершенно другая, да и подготовка к ним требуется особая, — говорит Андрей. — Для хорошего результата нужно быть не просто отлично подготовленным физически, но и уметь грамотно распределять силы, ориентироваться на местности, умело преодолевать броды, камни, подъемы, спуски… — Понимая, что не владею всеми этими навыками, я выбрал самую короткую 18-километровую дистанцию и никаких весомых побед от себя я не ожидал, — говорит мужчина. – В итоге, обойдя более ста бегунов, я занял почетное третье место, чему сам удивлен и, конечно же, очень рад. Полученный результат вдохновил бердского бегуна. В следующем году он планирует вновь отправиться в Горный Алтай, чтобы преодолеть более протяженные трассы Алтая. Фото vk.com
На международных соревнованиях по трейлраннингу, прошедших в Горном Алтае, Андрей Еранский занял почётное третье место.
В состязаниях участвовали бегуны-любители из России, Италии, Америки, Финляндии, Вьетнама, Камбоджи и даже далекой Австралии. Каждый из них мог выбрать подходящую для себя трассу, протяженностью 18, 40, 70 либо 110 километров. Маршруты гонки проходили в природном парке близ горы Белуха — высочайшей вершины Алтая.
Андрей Еранский работает шеф-поваром, а бег – его хобби. На протяжении нескольких лет он является постоянным участником марафонов и полумарафонов, а вот в горном забеге участвовал впервые.
— Специфика подобных соревнований совершенно другая, да и подготовка к ним требуется особая, — говорит Андрей. — Для хорошего результата нужно быть не просто отлично подготовленным физически, но и уметь грамотно распределять силы, ориентироваться на местности, умело преодолевать броды, камни, подъемы, спуски…
— Понимая, что не владею всеми этими навыками, я выбрал самую короткую 18-километровую дистанцию и никаких весомых побед от себя я не ожидал, — говорит мужчина. – В итоге, обойдя более ста бегунов, я занял почетное третье место, чему сам удивлен и, конечно же, очень рад.
Полученный результат вдохновил бердского бегуна. В следующем году он планирует вновь отправиться в Горный Алтай, чтобы преодолеть более протяженные трассы Алтая.
Фото vk.com