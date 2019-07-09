Полиция просит опознать ограбившую бабушку цыганку в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректPlay for Free Onlineyandex.com 18+Скрыть объявлениеПубликуем книги в магазинахlanding.superizdatelstvo.ru Скрыть объявлениеЖилье в Махмутлар от застройщика!yektahomes.ru Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеОформление вида на жительство ОАЭemirates.estate Скрыть объявление

Полиция просит опознать ограбившую бабушку цыганку в Бердске

10:18:247/9/2019
0

<div></div>

Пострадавшая взяла деньги в долг в микрозаймовой организации, чтобы заплатить за квартиру.

Грабёж произошёл 6 июля около 10.30 утра. Чтобы погасить квартплату, 70-летняя жительница Бердска взяла микрозайм. Уже на подходе к дому к ней подошла цыганка и попросила помочь деньгами «детишкам на хлеб». Когда бабушка подала мелочь, цыганка неожиданно вытащила две купюры из кошелька бердчанки (номиналом 2 и 1 тысяча). На недоумённый возглас бабушки к ним подошла ещё одна цыганка и выхватила весь кошелёк.

Эту ситуацию увидела сотрудник отдела МВД России по Бердску. Она тут же подошла к пострадавшей и велела женщинам, выхватившим деньги, остановиться. Три тысячи и кошелёк пострадавшей цыганки вернули, но из портмоне бесследно исчезли семь тысяч рублей.

— Сотрудница отдела вызвала полицию, — рассказала старший дознаватель отделения дознания бердской полиции Алина Маас. – По заявлению пострадавшей составили фоторобот. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 1 УК РФ «Грабёж».

Тех, кто узнал на фото женщину или знает её местонахождение, просьба позвонить в отдел МВД России по Бердску по телефонам: 3-00-23 (дежурная часть), 3-11-75 (отделение дознания).

Александра Бурковская, фото предоставлено отделением дознания отдела МВД России по Бердску

Источник: svidetel24.info

falsePlay for Free OnlinePlay for Free OnlinePlay Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!Play Easily on Yandex.Games. Over 3000 Games. No Installations or Downloads!ArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesArcadeAdventureQuizzesPuzzlesБольше на yandex.comЯндекс.Директ18+;Скрыть объявление
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    ЕГЭ смогут не сдавать некоторые выпускники в России в 2021 году
    3:29:27 4/13/2021
    ЕГЭ смогут не сдавать некоторые выпускники в России в 2021 году
    БердскНазвана точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    3:25:57 4/13/2021
    Названа точная дата запуска автобусов на дачи Бердска в 2021 году
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    3:20:02 4/13/2021
    Как использовать силу первого дня Новолуния в Овне для ритуалов
    БердскИзуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    3:14:31 4/13/2021
    Изуродованные ступеньки музея Бердска требуют покрыть мрамором горожане. Но денег нет
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    2:55:01 4/13/2021
    Коронавирус убил 4 пациентов за сутки на 13 апреля 2021. Свежие данные в Новосибирской области
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    2:45:34 4/13/2021
    Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали из-за смерти пожарного
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    2:42:02 4/13/2021
    Маколей Калкин стал папой. Называем имя первенца звезды фильма "Один дома"
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    2:31:56 4/13/2021
    Почему строго запрещено купаться в Египте после захода солнца - разъяснение туристам
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    2:20:15 4/13/2021
    Молитвы на Лазареву субботу 24 апреля 2021 года
    БердскДорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото
    2:04:49 4/13/2021
    Дорога к садику "Земляничка" и вокзалу Бердска утонула в космической луже. Смотрите фото