Полиция просит опознать ограбившую бабушку цыганку в Бердске

Пострадавшая взяла деньги в долг в микрозаймовой организации, чтобы заплатить за квартиру. Грабёж произошёл 6 июля около 10.30 утра. Чтобы погасить квартплату, 70-летняя жительница Бердска взяла микрозайм. Уже на подходе к дому к ней подошла цыганка и попросила помочь деньгами «детишкам на хлеб». Когда бабушка подала мелочь, цыганка неожиданно вытащила две купюры из кошелька бердчанки (номиналом 2 и 1 тысяча). На недоумённый возглас бабушки к ним подошла ещё одна цыганка и выхватила весь кошелёк. Эту ситуацию увидела сотрудник отдела МВД России по Бердску. Она тут же подошла к пострадавшей и велела женщинам, выхватившим деньги, остановиться. Три тысячи и кошелёк пострадавшей цыганки вернули, но из портмоне бесследно исчезли семь тысяч рублей. — Сотрудница отдела вызвала полицию, — рассказала старший дознаватель отделения дознания бердской полиции Алина Маас. – По заявлению пострадавшей составили фоторобот. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 1 УК РФ «Грабёж». Тех, кто узнал на фото женщину или знает её местонахождение, просьба позвонить в отдел МВД России по Бердску по телефонам: 3-00-23 (дежурная часть), 3-11-75 (отделение дознания). Александра Бурковская, фото предоставлено отделением дознания отдела МВД России по Бердску
Пострадавшая взяла деньги в долг в микрозаймовой организации, чтобы заплатить за квартиру.
Грабёж произошёл 6 июля около 10.30 утра. Чтобы погасить квартплату, 70-летняя жительница Бердска взяла микрозайм. Уже на подходе к дому к ней подошла цыганка и попросила помочь деньгами «детишкам на хлеб». Когда бабушка подала мелочь, цыганка неожиданно вытащила две купюры из кошелька бердчанки (номиналом 2 и 1 тысяча). На недоумённый возглас бабушки к ним подошла ещё одна цыганка и выхватила весь кошелёк.
Эту ситуацию увидела сотрудник отдела МВД России по Бердску. Она тут же подошла к пострадавшей и велела женщинам, выхватившим деньги, остановиться. Три тысячи и кошелёк пострадавшей цыганки вернули, но из портмоне бесследно исчезли семь тысяч рублей.
— Сотрудница отдела вызвала полицию, — рассказала старший дознаватель отделения дознания бердской полиции Алина Маас. – По заявлению пострадавшей составили фоторобот. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 1 УК РФ «Грабёж».
Тех, кто узнал на фото женщину или знает её местонахождение, просьба позвонить в отдел МВД России по Бердску по телефонам: 3-00-23 (дежурная часть), 3-11-75 (отделение дознания).
Александра Бурковская, фото предоставлено отделением дознания отдела МВД России по Бердску