Две «Тойоты» не разъехались на перекрёстке в Бердске

Столкновение микроавтобуса Toyota Lite Ace и минивэна Toyota FunCargo произошло сегодня, 9 июля, около 21 часа на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва. Как рассказал сайту «Свидетель» водитель микроавтобуса, он ехал со стороны центра в прямом направлении в сторону «Родины». Девушка на минивэне тем временем стояла посреди перекрёстка, пропуская встречные авто. — Она повернула налево и уже почти закончила манёвр поворота, — рассказывают очевидцы, — а он, не тормозя, врезался в её автомобиль. Очевидцы считают, что если бы мужчина на микроавтобусе не нёсся порядка 70 километров в час, а спокойно остановился на мигающий «зелёный» у светофора или на худой конец просто пропустил «фунтика», завершающего манёвр поворота, то столкновения транспортных средств не произошло бы. В конечном счёте, кто кого не пропустил на вечернем перекрёстке в Бердске, разберутся инспекторы ДПС областного полка ГИБДД. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Фото автора
Столкновение микроавтобуса Toyota Lite Ace и минивэна Toyota FunCargo произошло сегодня, 9 июля, около 21 часа на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва.
Как рассказал сайту «Свидетель» водитель микроавтобуса, он ехал со стороны центра в прямом направлении в сторону «Родины». Девушка на минивэне тем временем стояла посреди перекрёстка, пропуская встречные авто.
— Она повернула налево и уже почти закончила манёвр поворота, — рассказывают очевидцы, — а он, не тормозя, врезался в её автомобиль.
Очевидцы считают, что если бы мужчина на микроавтобусе не нёсся порядка 70 километров в час, а спокойно остановился на мигающий «зелёный» у светофора или на худой конец просто пропустил «фунтика», завершающего манёвр поворота, то столкновения транспортных средств не произошло бы.
В конечном счёте, кто кого не пропустил на вечернем перекрёстке в Бердске, разберутся инспекторы ДПС областного полка ГИБДД. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Фото автора