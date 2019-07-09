Две «Тойоты» не разъехались на перекрёстке в Бердске
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Две «Тойоты» не разъехались на перекрёстке в Бердске

10:50:337/9/2019
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Столкновение микроавтобуса Toyota Lite Ace и минивэна Toyota FunCargo произошло сегодня, 9 июля, около 21 часа на перекрёстке улиц Красная Сибирь и Рогачёва.

Как рассказал сайту «Свидетель» водитель микроавтобуса, он ехал со стороны центра в прямом направлении в сторону «Родины». Девушка на минивэне тем временем стояла посреди перекрёстка, пропуская встречные авто.

— Она повернула налево и уже почти закончила манёвр поворота, — рассказывают очевидцы, — а он, не тормозя, врезался в её автомобиль.

Очевидцы считают, что если бы мужчина на микроавтобусе не нёсся порядка 70 километров в час, а спокойно остановился на мигающий «зелёный» у светофора или на худой конец просто пропустил «фунтика», завершающего манёвр поворота, то столкновения транспортных средств не произошло бы.

В конечном счёте, кто кого не пропустил на вечернем перекрёстке в Бердске, разберутся инспекторы ДПС областного полка ГИБДД. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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