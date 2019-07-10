Отремонтируют в 2020-м разрытые в этом году проезды и тротуары Бердска
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Отремонтируют в 2020-м разрытые в этом году проезды и тротуары Бердска

4:38:117/10/2019
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Власти ознакомили бердчан с текущим состоянием и планами по благоустройству территорий, повреждённых в ходе аварийных работ территорий.

13 июня был заключен контракт с компанией «МеконтТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях, говорится в пресс-релизе КБУ. Общая стоимость работ – 3 млн 206 тысяч рублей.

По состоянию на 1 июля уже восстановлены 23 участка.

В ближайшее время, по информации МУП КБУ, подрядная организация должна приступить к работам на следующих участках:

— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/1;

— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/2;

— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 20;

— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 21;

— тротуар в районе МКД микр. Северный, 4;

— тротуар и отмостка МКД микр. Северный, 15;

— внутриквартальный проезд в районе дс №22 по ул. К. Маркса, 29;

— тротуар в районе МКД по ул. Островского, 55;

— остановочная платформа в районе МКД по ул. Горького, 1;

— тротуар по ул. Ленина в районе ЗАГСа (заказана плитка, ожидается поставка);

— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 43А;

— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Герцена 15 и 17А;

— проезд на пересечении улиц Герцена и Ленина;

— тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49 и Микрорайон, 54;

— тротуар в районе МКД по ул. Лелюха, 15;

— тротуар в районе МКД по ул. Микрорайон, 68.

После подведения итогов работ на данных объектах, при наличии остатков денежных средств в рамках действующего контракта, планируется также выполнить благоустройство по следующим адресам:

— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Горького, 3;

— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 15Б и 17;

— тротуар в районе МКД по ул. Ленина, 11Б.

Что касается работ по восстановлению благоустройства на разрытых участках в ходе устранения аварийных ситуаций в 2019 году, то работы будут проводиться в 2020 году. Сейчас пока на это средства не выделяются, подчёркивается в объявлении КБУ.

Одновременно мэрия сообщает, что в первую очередь благоустройства попали участки, которые расположены рядом с социальными объектами.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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