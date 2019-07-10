Отремонтируют в 2020-м разрытые в этом году проезды и тротуары Бердска

Власти ознакомили бердчан с текущим состоянием и планами по благоустройству территорий, повреждённых в ходе аварийных работ территорий. 13 июня был заключен контракт с компанией «МеконтТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях, говорится в пресс-релизе КБУ. Общая стоимость работ – 3 млн 206 тысяч рублей. По состоянию на 1 июля уже восстановлены 23 участка. В ближайшее время, по информации МУП КБУ, подрядная организация должна приступить к работам на следующих участках: — внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/1; — внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/2; — внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 20; — внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 21; — тротуар в районе МКД микр. Северный, 4; — тротуар и отмостка МКД микр. Северный, 15; — внутриквартальный проезд в районе дс №22 по ул. К. Маркса, 29; — тротуар в районе МКД по ул. Островского, 55; — остановочная платформа в районе МКД по ул. Горького, 1; — тротуар по ул. Ленина в районе ЗАГСа (заказана плитка, ожидается поставка); — внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 43А; — внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Герцена 15 и 17А; — проезд на пересечении улиц Герцена и Ленина; — тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49 и Микрорайон, 54; — тротуар в районе МКД по ул. Лелюха, 15; — тротуар в районе МКД по ул. Микрорайон, 68. После подведения итогов работ на данных объектах, при наличии остатков денежных средств в рамках действующего контракта, планируется также выполнить благоустройство по следующим адресам: — внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Горького, 3; — внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 15Б и 17; — тротуар в районе МКД по ул. Ленина, 11Б. Что касается работ по восстановлению благоустройства на разрытых участках в ходе устранения аварийных ситуаций в 2019 году, то работы будут проводиться в 2020 году. Сейчас пока на это средства не выделяются, подчёркивается в объявлении КБУ. Одновременно мэрия сообщает, что в первую очередь благоустройства попали участки, которые расположены рядом с социальными объектами. Фото из архива редакции
Власти ознакомили бердчан с текущим состоянием и планами по благоустройству территорий, повреждённых в ходе аварийных работ территорий.
13 июня был заключен контракт с компанией «МеконтТехСтрой» на проведение комплекса работ по восстановлению благоустройства после ремонтных работ на инженерных коммуникациях, говорится в пресс-релизе КБУ. Общая стоимость работ – 3 млн 206 тысяч рублей.
По состоянию на 1 июля уже восстановлены 23 участка.
В ближайшее время, по информации МУП КБУ, подрядная организация должна приступить к работам на следующих участках:
— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/1;
— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 19/2;
— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 20;
— внутриквартальный проезд в районе МКД микр. Северный, 21;
— тротуар в районе МКД микр. Северный, 4;
— тротуар и отмостка МКД микр. Северный, 15;
— внутриквартальный проезд в районе дс №22 по ул. К. Маркса, 29;
— тротуар в районе МКД по ул. Островского, 55;
— остановочная платформа в районе МКД по ул. Горького, 1;
— тротуар по ул. Ленина в районе ЗАГСа (заказана плитка, ожидается поставка);
— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 43А;
— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Герцена 15 и 17А;
— проезд на пересечении улиц Герцена и Ленина;
— тротуар в районе МКД по ул.Лунная, 49 и Микрорайон, 54;
— тротуар в районе МКД по ул. Лелюха, 15;
— тротуар в районе МКД по ул. Микрорайон, 68.
После подведения итогов работ на данных объектах, при наличии остатков денежных средств в рамках действующего контракта, планируется также выполнить благоустройство по следующим адресам:
— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Горького, 3;
— внутриквартальный проезд в районе МКД по ул. Ленина, 15Б и 17;
— тротуар в районе МКД по ул. Ленина, 11Б.
Что касается работ по восстановлению благоустройства на разрытых участках в ходе устранения аварийных ситуаций в 2019 году, то работы будут проводиться в 2020 году. Сейчас пока на это средства не выделяются, подчёркивается в объявлении КБУ.
Одновременно мэрия сообщает, что в первую очередь благоустройства попали участки, которые расположены рядом с социальными объектами.
Фото из архива редакции