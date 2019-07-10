Прокурор Бердска проверит пропускной режим на пляже «Чайка»
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Прокурор Бердска проверит пропускной режим на пляже «Чайка»

8:50:237/10/2019
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Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области сегодня, 10 июля.

— Прокуратура оценит законность взимания платы за нахождение на территории пляжа «Чайка» и действий должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает надзорное ведомство.

Как утверждается, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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