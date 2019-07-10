Прокурор Бердска проверит пропускной режим на пляже «Чайка»

Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области сегодня, 10 июля. — Прокуратура оценит законность взимания платы за нахождение на территории пляжа «Чайка» и действий должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает надзорное ведомство. Как утверждается, о результатах проверки будет сообщено дополнительно. Фото из архива редакции
Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области сегодня, 10 июля.
— Прокуратура оценит законность взимания платы за нахождение на территории пляжа «Чайка» и действий должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — сообщает надзорное ведомство.
Как утверждается, о результатах проверки будет сообщено дополнительно.
Фото из архива редакции