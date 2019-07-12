Сдай макулатуру – помоги страдающему ДЦП бердскому подростку
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Сдай макулатуру – помоги страдающему ДЦП бердскому подростку

6:01:197/12/2019
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На деньги, собранные на благотворительной акции, 15-летнему Серёже Быкову купят медицинский велотренажёр.

Чтобы задуманное претворилось в жизнь, необходимо собрать 10 тонн макулатуры. Бумагу и картон будут принимать в воскресенье 14 июля в двух точках города:

  • ГДК (возле памятника Ленину) с 12.00 до 13.00;
  • ДК Родина (возле афиши) с 13.00 до 14.00.

— Необходимый Серёже велотренажёр стоит 80 тысяч рублей, половину от этой суммы мы уже собрали, благодаря экологической акции по раздельному сбору мусора «Добрые крышечки», — сообщил «Свидетелю» Алексей Ракитский, организатор акции. — Активное участие в ней приняли все школы и детские сады города, а ребята из школ № 12 и № 5 кроме этого активно сдавали макулатуру.

— Каждый житель нашего города тоже может помочь подростку, достаточно лишь сдать в приёмный пункт то, что мы всегда выбрасываем, — считает Алексей. — Собранные средства мы передадим семье Быковых.

Напомним, в результате подобной благотворительной акции ранее средства были собраны для ещё одной бердской семьи, где ребенок болен ДЦП. На вырученные деньги приобретены стиральная машинка и спортивный матрас.

Организации могут оставить заявку на вывоз макулатуры, позвонив по телефону: 8 983 315 8005 (Алексей Рактиский).

Источник: svidetel24.info

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