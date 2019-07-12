Сдай макулатуру – помоги страдающему ДЦП бердскому подростку

На деньги, собранные на благотворительной акции, 15-летнему Серёже Быкову купят медицинский велотренажёр. Чтобы задуманное претворилось в жизнь, необходимо собрать 10 тонн макулатуры. Бумагу и картон будут принимать в воскресенье 14 июля в двух точках города: — Необходимый Серёже велотренажёр стоит 80 тысяч рублей, половину от этой суммы мы уже собрали, благодаря экологической акции по раздельному сбору мусора «Добрые крышечки», — сообщил «Свидетелю» Алексей Ракитский, организатор акции. — Активное участие в ней приняли все школы и детские сады города, а ребята из школ № 12 и № 5 кроме этого активно сдавали макулатуру. — Каждый житель нашего города тоже может помочь подростку, достаточно лишь сдать в приёмный пункт то, что мы всегда выбрасываем, — считает Алексей. — Собранные средства мы передадим семье Быковых. Напомним, в результате подобной благотворительной акции ранее средства были собраны для ещё одной бердской семьи, где ребенок болен ДЦП. На вырученные деньги приобретены стиральная машинка и спортивный матрас. Организации могут оставить заявку на вывоз макулатуры, позвонив по телефону: 8 983 315 8005 (Алексей Рактиский).
На деньги, собранные на благотворительной акции, 15-летнему Серёже Быкову купят медицинский велотренажёр.
Чтобы задуманное претворилось в жизнь, необходимо собрать 10 тонн макулатуры. Бумагу и картон будут принимать в воскресенье 14 июля в двух точках города:
— Необходимый Серёже велотренажёр стоит 80 тысяч рублей, половину от этой суммы мы уже собрали, благодаря экологической акции по раздельному сбору мусора «Добрые крышечки», — сообщил «Свидетелю» Алексей Ракитский, организатор акции. — Активное участие в ней приняли все школы и детские сады города, а ребята из школ № 12 и № 5 кроме этого активно сдавали макулатуру.
— Каждый житель нашего города тоже может помочь подростку, достаточно лишь сдать в приёмный пункт то, что мы всегда выбрасываем, — считает Алексей. — Собранные средства мы передадим семье Быковых.
Напомним, в результате подобной благотворительной акции ранее средства были собраны для ещё одной бердской семьи, где ребенок болен ДЦП. На вырученные деньги приобретены стиральная машинка и спортивный матрас.
Организации могут оставить заявку на вывоз макулатуры, позвонив по телефону: 8 983 315 8005 (Алексей Рактиский).