Избил двух женщин за парковочное место мужчина в Бердске
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Избил двух женщин за парковочное место мужчина в Бердске

6:13:507/12/2019
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Он камнем разбил лобовое стекло автомобиля «Субару».

В редакцию «Свидетеля» обратилась Валентина Тизова. Она попросила откликнуться очевидцев нападения на неё и её дочь. Происшествие случилось 11 июля около 18 часов. Вчера около 13 часов Валентина Семёновна вместе с дочерью и пятилетней внучкой приехали отдохнуть в парке отдыха «Бердская коса». Они оставили автомобиль «Субару» около дома №30 на улице Ясная Поляна.

Когда отдыхающие вернулись в машину, намереваясь уехать, из окна этого дома выглянул мужчина. Он грубо ругался и заявлял, что отдыхающие припарковали машину на территории частной собственности. Вскоре грубиян перешёл от слов к делу. Он выскочил из дома и открутил ниппель на колесе. Валентина Семёновна и её дочь попытались оттолкнуть мужчину от автомобиля. Тогда он начал избивать женщин. Позже медики диагностировали у Валентины Семёновны сильный ушиб руки. Пострадавшие вызвали полицию. Пока стражи порядка ехали, мужчина взял камень и разбил лобовое стекло автомобиля. Потом он ушел в сторону «Бердской косы». Валентина Семёновна написала заявление в полицию.

Пострадавшие просят откликнуться очевидцев происшествия. Свои координаты можно прислать на электронный адрес редакции svidetel-red@mail.ru или позвонить в рабочее время по телефону: 2-79-48.

Фото автора, видео предоставила Валентина Тизова

Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 16 июля 2019 8:26:43
    да там по ходу живут не одекваты стекла бьют кузова царапают
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