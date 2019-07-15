Об этом сайту «Свидетель» рассказал сегодня, 15 июля, начальник бердской полиции. Информацию, распространённую в СМИ, о кураторстве девушки в группе «Синий кит» Владимир Соколов назвал недостоверной.— «Синий кит»? Такой организации давно уже нет, — подчеркнул в разговоре с сайтом «Свидетель» начальник бердской полиции Владимир Соколов. Он пояснил, не опровергая новости о задержании молодой бердчанки, что указанным вопросом занимаются специалисты главного управления полиции региона. – Полную информацию после проверки изложат только они, — констатировал Соколов. Напомним, как сообщал накануне сайт «Свидетель», задержанная в минувшую субботу в нашем городе сибирячка курировала группу, которая была аналогом группы смерти «Синий кит». Она готовила детей к самоубийству. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые самоубийства подростков. Однако сеть, по сообщению сайта «Свидетель» со ссылкой на КП-Новосибирск, в которую заманили детей, вовремя вскрыли силовики. Сообщалось также, что при задержании у девушки изъяли телефон и ноутбук. В пресс-службе МВД России по Новосибирской области на вечер 15 июля сайту «Свидетель» пояснили, что в настоящее время информация по существу запрашиваемого нами вопроса проверяется. — На этот час мы не можем ни подтвердить её, ни опровергнуть, поскольку материалы по данному делу пока в пресс-службу не поступили. Если информация о причастности девушки к «Синему киту» или к другой пока не заблокированной в интернете группе смерти подтвердится, то не исключено, что против 21-летней жительницы Бердска будет возбуждено уголовное дело по статье 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». По закону за это бердчанке грозят принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Фото из архива редакции
Об этом сайту «Свидетель» рассказал сегодня, 15 июля, начальник бердской полиции. Информацию, распространённую в СМИ, о кураторстве девушки в группе «Синий кит» Владимир Соколов назвал недостоверной.— «Синий кит»? Такой организации давно уже нет, — подчеркнул в разговоре с сайтом «Свидетель» начальник бердской полиции Владимир Соколов.
Он пояснил, не опровергая новости о задержании молодой бердчанки, что указанным вопросом занимаются специалисты главного управления полиции региона.
– Полную информацию после проверки изложат только они, — констатировал Соколов.
Напомним, как сообщал накануне сайт «Свидетель», задержанная в минувшую субботу в нашем городе сибирячка курировала группу, которая была аналогом группы смерти «Синий кит». Она готовила детей к самоубийству. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые самоубийства подростков. Однако сеть, по сообщению сайта «Свидетель» со ссылкой на КП-Новосибирск, в которую заманили детей, вовремя вскрыли силовики. Сообщалось также, что при задержании у девушки изъяли телефон и ноутбук.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области на вечер 15 июля сайту «Свидетель» пояснили, что в настоящее время информация по существу запрашиваемого нами вопроса проверяется.
— На этот час мы не можем ни подтвердить её, ни опровергнуть, поскольку материалы по данному делу пока в пресс-службу не поступили.
Если информация о причастности девушки к «Синему киту» или к другой пока не заблокированной в интернете группе смерти подтвердится, то не исключено, что против 21-летней жительницы Бердска будет возбуждено уголовное дело по статье 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». По закону за это бердчанке грозят принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Фото из архива редакции