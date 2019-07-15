Делом задержанной в Бердске &#171;куратора группы смерти&#187; занимаются в МВД по Новосибирской области
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Делом задержанной в Бердске &#171;куратора группы смерти&#187; занимаются в МВД по Новосибирской области

9:01:597/15/2019
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Об этом сайту «Свидетель» рассказал сегодня, 15 июля, начальник бердской полиции. Информацию, распространённую в СМИ, о кураторстве девушки в группе «Синий кит» Владимир Соколов назвал недостоверной. «Синий кит»? Такой организации давно уже нет, — подчеркнул в разговоре с сайтом «Свидетель» начальник бердской полиции Владимир Соколов.

Он пояснил, не опровергая новости о задержании молодой бердчанки, что указанным вопросом занимаются специалисты главного управления полиции региона.

– Полную информацию после проверки изложат только они, — констатировал Соколов.

Напомним, как сообщал накануне сайт «Свидетель», задержанная в минувшую субботу в нашем городе сибирячка курировала группу, которая была аналогом группы смерти «Синий кит». Она готовила детей к самоубийству. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые самоубийства подростков. Однако сеть, по сообщению сайта «Свидетель» со ссылкой на КП-Новосибирск, в которую заманили детей, вовремя вскрыли силовики. Сообщалось также, что при задержании у девушки изъяли телефон и ноутбук.

В пресс-службе МВД России по Новосибирской области на вечер 15 июля сайту «Свидетель» пояснили, что в настоящее время информация по существу запрашиваемого нами вопроса проверяется.

— На этот час мы не можем ни подтвердить её, ни опровергнуть, поскольку материалы по данному делу пока в пресс-службу не поступили.

Если информация о причастности девушки к «Синему киту» или к другой пока не заблокированной в интернете группе смерти подтвердится, то не исключено, что против 21-летней жительницы Бердска будет возбуждено уголовное дело по статье 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». По закону за это бердчанке грозят принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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