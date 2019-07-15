Тело молодого мужчины подняли из водоёма спасатели Бердска
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Тело молодого мужчины подняли из водоёма спасатели Бердска

6:51:427/15/2019
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Житель Черепановского района отдыхал вместе с компанией, а потом исчез из поля зрения друзей.

Вчера, около полуночи, в бердский поисково-спасательный отряд МЧС России поступило сообщение от начальника полиции Черепановского района о том, что примерно в 22.20 в районе села Ярки бесследно исчез 26-летний житель, который пошёл купаться на речку. Предположительно мужчина утонул.

Три водолаза БПСО выехали в указанный район и в 11.00 приступили к работам. Отдыхающие накануне на берегу показали водолазам примерное место, где мог утонуть мужчина. Тело местного жителя, как рассказал начальник поисково-спасательного подразделения БПСО Сергей Козин, было обнаружено на глубине пяти метров не очень далеко от берега.

Житель Черепановского района стал не единственной жертвой воды в прошедшие выходные. Вчера, 14 июля, в котловане на Юго-Западном жилмассиве утонул мужчина. Спасатели МАСС провели поисковые работы: тело молодого человека 20 лет было обнаружено без признаков жизни. Чуть позже из этого же котлована был спасён мужчина, который чуть не утонул. В Советском районе, на пляже «Бумеранг» мужчина, находясь на воде, потерял сознание. Спасатели МАСС вытащили его из воды и провели сердечно-лёгочную реанимацию. Но всё же бригада «скорой помощи» констатировала смерть мужчины.

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Источник: svidetel24.info

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