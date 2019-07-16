14-я маршрутка попала в ДТП в центре Бердска

Совершавший правый поворот с улицы Свердлова на улицу Ленина водитель автомобиля «Тойота Королла» оказался не прав. Авария с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №14, произошла сегодня, 16 июля, днём в районе остановки «Универмаг». Пассажирам пришлось преодолеть 50-метровый участок до неё пешком, чтобы пересесть в другое маршрутное такси. К счастью, добавил аварком, столкновение транспортных средств обошлось без пострадавших, но, безусловно, оставило неприятный осадок у обоих участников происшествия и, конечно же, у пассажиров маршрутки. Фото Сергея Жаркова
По словам аварийного комиссара Сергея Жаркова, маршрутчик в столкновении с «Тойотой» не виноват. Неправым оказался водитель легковушки. Он выезжал на главную улицу города с второстепенной Свердлова и не предоставил преимущества в движении пассажирской «ГАЗели».
Совершавший правый поворот с улицы Свердлова на улицу Ленина водитель автомобиля «Тойота Королла» оказался не прав.
Авария с участием пассажирского микроавтобуса, следовавшего по маршруту №14, произошла сегодня, 16 июля, днём в районе остановки «Универмаг». Пассажирам пришлось преодолеть 50-метровый участок до неё пешком, чтобы пересесть в другое маршрутное такси.
К счастью, добавил аварком, столкновение транспортных средств обошлось без пострадавших, но, безусловно, оставило неприятный осадок у обоих участников происшествия и, конечно же, у пассажиров маршрутки.
Фото Сергея Жаркова