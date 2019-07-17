Незаконный игровой подвал нашли в Бердске

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал, что к нему обратились жители города и пожаловались на незаконные азартные игры. Прокуратура провела свою проверку. По её материалам следственный комитет и возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ: незаконная организация и проведение азартных игр. Правоохранители выяснили, что в подвале магазина «Ярче» оборудован игровой зал. Официально его посетителям предлагают использовать вексельную систему. Однако постоянные игроки даже не знают, что такое векселя и как ими пользоваться. Пока уголовное дело возбуждено по факту незаконных действий. Обвинение ещё никому не предъявлено. Следователям предстоит установить организаторов незаконной деятельности. Справка Максимальное наказание по предъявленной статье — два года лишения свободы. Фото Сергея Болдырева.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Прокурор Бердска Роман Сивак рассказал, что к нему обратились жители города и пожаловались на незаконные азартные игры. Прокуратура провела свою проверку. По её материалам следственный комитет и возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ: незаконная организация и проведение азартных игр.
Правоохранители выяснили, что в подвале магазина «Ярче» оборудован игровой зал. Официально его посетителям предлагают использовать вексельную систему. Однако постоянные игроки даже не знают, что такое векселя и как ими пользоваться. Пока уголовное дело возбуждено по факту незаконных действий. Обвинение ещё никому не предъявлено. Следователям предстоит установить организаторов незаконной деятельности.
Справка
Максимальное наказание по предъявленной статье — два года лишения свободы.
Фото Сергея Болдырева.