Патрульный автомобиль из фанеры заметили бердчане на трассе Р-256
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Патрульный автомобиль из фанеры заметили бердчане на трассе Р-256

12:04:047/17/2019
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По мнению участников группы АвтоБердск ВКонтакте псевдопатрульку с надписиью «Милиция» на борту выставили на обочине федеральной трассы, чтобы предупредить водителей о соблюдении скоростного режима.

Насколько стыкуется установка данной «инсталляции» с ПДД и санкционирована ли она органами государственной инспекции по безопасности дорожного движения сайт «Свидетель» спросил в пресс-службе ведомства по Новосибирской области.

— Это была пробная установка макета сотрудниками второго полка ГИБДД с целью опробации конструкции на пригодность её к дальнейшей работе, — рассказала Евгения Табатчикова, госинспектор отделения пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. — На данный момент макет уже успешно прошёл проверку и убран.

По словам Евгении Табатчиковой, подобная работа уже проводилась ранее — отсюда и надпись «Милиция» — и будет проводится в дальнейшем, но уже в целях профилактики ДТП и обеспечения дорожной безопасности.

— В ближайшее время Госавтоинспекцией планируется более широкое использование таких макетов. Как и раньше будем выставлять их в местах концентрации ДТП, либо в тех местах, где необходимо предупредить водителей об угрожающей опасности, в районе мест, где проводятся ремонтные работы. Как правило макеты устанавливают на обочине с учётом того, чтобы он не мешал обзору водителя.
Евгения Табатчикова не исключает в дальнейшем появление подобных муляжей и на дорогах населённых пунктов области.

Фото Сергея Лещенко

Источник: svidetel24.info

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