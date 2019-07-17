Международному шахматному фестивалю «Маэстро» и шахматному клубу с одноименным названием в этом году исполняется по 25 лет. К двойному юбилею шахматный центр «Маэстро» создал фильм о том, как это было. В нём рассказано о самых значимых вехах развития клуба, об учениках и, конечно же, о фестивале «Маэстро», который по праву входит в число самых значимых мировых спортивных состязаний. — С 1994 года фестиваль «Маэстро» — визитная карточка бердского шахматного центра, — считает Михаил Тыщенко, руководитель учреждения. — За четверть века в нём приняли участие около 8 тысяч человек со всех уголков мира. Международный фестиваль стал стартовой площадкой для многих шахматистов, в том числе и учеников нашего центра. Фестиваль начался с турниров по блицу: среди школьников до 11 лет учащийся бердской ДЮШЦ «Маэстро» Никита Храмушкин занял пятое место; в турнире до 13 лет победили два представителя Алтайского края, а искитимец Владислав Дмитренко, учащийся центра, финишировал четвёртым. Лучшими блицёрами из 88 взрослых шахматистов стали международные мастера из Новосибирска, а вот ветеран шахмат Василий Блаха из Бердска стал 55-ым. После блицев прошли рапиды. Ученик «Маэстро» Александр Рудаков стал пятым, в пятёрку вошёл и наш земляк Михаил Лобанов. Факт Достижения В 2018 году шахматный центр «Маэстро» стал лауреатом Всероссийского конкур¬са «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» и Всероссийского конкур¬са «Образовательная организация XXI века. Фото автора.
В этом году на фестиваль, который прошёл на базе школы № 10, съехались около 400 сильнейших шахматистов от 6 до 83 лет из России и ближнего зарубежья. Среди них гроссмейстеры, международные мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты в мастера спорта, победители соревнований самого высокого уровня.
Рапид для взрослых, собравший 98 участников, состоялся в формате открытого чемпионата Новосибирской области по быстрым шахматам среди мужчин и женщин, а после начались главные турниры. В том числе этап соревнований на Кубок России 2019 года среди мальчиков и девочек до 15 лет «Маэстро 2019», а также открытый рейтинговый турнир по классическим шахматам среди мужчин и женщин «Маэстро Опен 2019». Победители, вошедшие в пятёрку лидеров, награждены дипломами, за призовые места шахматистам вручены кубки и денежные премии.
Ежегодно в шахматном клубе «Маэстро» занимаются около 1500 детей в возрасте от 3,5 до 18 лет.
В 2016 году шахматный клуб «Маэстро» включен во Всероссийский Реестр «Книга Почёта» как активный участник социально-экономического развития своего региона.
Международному шахматному фестивалю «Маэстро» и шахматному клубу с одноименным названием в этом году исполняется по 25 лет.
К двойному юбилею шахматный центр «Маэстро» создал фильм о том, как это было. В нём рассказано о самых значимых вехах развития клуба, об учениках и, конечно же, о фестивале «Маэстро», который по праву входит в число самых значимых мировых спортивных состязаний.
— С 1994 года фестиваль «Маэстро» — визитная карточка бердского шахматного центра, — считает Михаил Тыщенко, руководитель учреждения. — За четверть века в нём приняли участие около 8 тысяч человек со всех уголков мира. Международный фестиваль стал стартовой площадкой для многих шахматистов, в том числе и учеников нашего центра.
Фестиваль начался с турниров по блицу: среди школьников до 11 лет учащийся бердской ДЮШЦ «Маэстро» Никита Храмушкин занял пятое место; в турнире до 13 лет победили два представителя Алтайского края, а искитимец Владислав Дмитренко, учащийся центра, финишировал четвёртым.
Лучшими блицёрами из 88 взрослых шахматистов стали международные мастера из Новосибирска, а вот ветеран шахмат Василий Блаха из Бердска стал 55-ым.
После блицев прошли рапиды. Ученик «Маэстро» Александр Рудаков стал пятым, в пятёрку вошёл и наш земляк Михаил Лобанов.
Факт
Достижения
В 2018 году шахматный центр «Маэстро» стал лауреатом Всероссийского конкур¬са «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» и Всероссийского конкур¬са «Образовательная организация XXI века.
Фото автора.