Количество колониеобразующих микробов в воде превышает норму в три раза. С 16 июля «Роспотребнадзор» запретил купание на пляже Старый Бердск». Специалисты взяли пробы воды на наличие в них микробов. Оказалось, что вода не соответствует санитарным требованиям. Содержание колониеобразующих единиц (живых организмов) в ней составило 1500 на 100 мл. При этом норма не должна превышать 500 КОЕ на 100 мл. Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали арендаторам пляжа «Старый Бердск» проинформировать отдыхающих о состоянии воды и запрете купания. Фото из архива редакции.
Количество колониеобразующих микробов в воде превышает норму в три раза.
С 16 июля «Роспотребнадзор» запретил купание на пляже Старый Бердск». Специалисты взяли пробы воды на наличие в них микробов. Оказалось, что вода не соответствует санитарным требованиям. Содержание колониеобразующих единиц (живых организмов) в ней составило 1500 на 100 мл. При этом норма не должна превышать 500 КОЕ на 100 мл.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали арендаторам пляжа «Старый Бердск» проинформировать отдыхающих о состоянии воды и запрете купания.
Фото из архива редакции.