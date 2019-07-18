Роспотребнадзор запретил купание на пляже &#171;Старый Бердск&#187;
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Роспотребнадзор запретил купание на пляже &#171;Старый Бердск&#187;

1:59:377/18/2019
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Количество колониеобразующих микробов в воде превышает норму в три раза.

С 16 июля «Роспотребнадзор» запретил купание на пляже Старый Бердск». Специалисты взяли пробы воды на наличие в них микробов. Оказалось, что вода не соответствует санитарным требованиям. Содержание колониеобразующих единиц (живых организмов) в ней составило 1500 на 100 мл. При этом норма не должна превышать 500 КОЕ на 100 мл.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендовали арендаторам пляжа «Старый Бердск» проинформировать отдыхающих о состоянии воды и запрете купания.

Фото из архива редакции.

Источник: svidetel24.info

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