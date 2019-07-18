Юнармейские манёвры прошли в детском лагере Бердска

В православном лагере «Радонеж» подростки соревновались в военно-прикладных дисциплинах — от стрельбы и полосы препятствий до строевой подготовки. В первом этапе юнармейских манёвров «Сибирский рубеж» участие приняли 96 подростков под руководством 10 педагогов. Команды соревновались в военно-прикладных дисциплинах: тактика, огневая подготовка, военизированная полоса препятствий, первая медицинская помощь, туризм. По итогам состязаний лучшими стали «Витязи», учащиеся православного лицея во имя преподобного Сергия Радонежского. Для справки Фото Алексея Юша.
Второй этап юнармейских игр состоится 23 июля в детском лагере имени Олега Кошевого.
Региональная общественная организация офицеров «Собор» при поддержке Фонда президентских грантов реализуют юнармейские манёвры «Сибирский рубеж», которые в свою очередь проходят в рамках долгосрочного проекта «Полигон твоих возможностей», стартовавшего в 2018 году.
Основными участниками проекта являются учащиеся 10-17 лет, находящиеся на отдыхе в детских оздоровительных лагерях (всего пять лагерей). Результатом манёвров станет торжественное принятие в члены Всероссийского молодёжного военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» не менее 500 участников проекта.
В православном лагере «Радонеж» подростки соревновались в военно-прикладных дисциплинах — от стрельбы и полосы препятствий до строевой подготовки.
В первом этапе юнармейских манёвров «Сибирский рубеж» участие приняли 96 подростков под руководством 10 педагогов. Команды соревновались в военно-прикладных дисциплинах: тактика, огневая подготовка, военизированная полоса препятствий, первая медицинская помощь, туризм.
По итогам состязаний лучшими стали «Витязи», учащиеся православного лицея во имя преподобного Сергия Радонежского.
Для справки
Фото Алексея Юша.