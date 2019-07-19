Водитель снёс «могильную оградку» на трассе в Бердске
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Водитель снёс «могильную оградку» на трассе в Бердске

5:13:247/19/2019
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Авария произошла сегодня, 19 июля, днём на бердском участке федеральной трассы Р-256.

Как пояснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Сергей Жарков, автомобиль «Honda Odyssey», следовавший со стороны Искитима снёс дорожное ограждение (именуемое в Бердске не иначе, как «могильное» — С.Б.) неподалёку от южного въезда в Бердск.

— Водитель «Хонды» цел, просто он не справился с управлением из-за остановившегося перед ним КамАЗа и ушёл в занос из-за скользкой после дождя дороги прямо в ограждение, — пояснил схему произошедшего Сергей Жарков.

Восстанавливать разбитое дорожное ограждение предстоит, за счёт виновника, компании «Новосибирскавтодор». По этому поводу аварком закрепил соответствующим актом соглашение сторон. Акт о нанесённом ущербе подписали, с одной стороны, водитель «Хонды», с другой, мастер дорожной компании, вызванный аваркомом на место происшествия . Решать проблемы с изрядно разбитым передком иномарки придётся самому нерасчётливому водителю.

Фото Сергея Жаркова

Источник: svidetel24.info

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