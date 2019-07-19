Как вылечить педикулёз и обезопасить ребёнка от паразитов в Бердске
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Как вылечить педикулёз и обезопасить ребёнка от паразитов в Бердске

5:00:127/19/2019
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Паразиты особенно активизируются летом.

Из летних лагерей отдыха дети приезжают не только с красивым загаром и отличным настроением. Разглядывая свое подросшее, счастливое чадо, мамы с ужасом обнаруживают в их волосах … вшей и гнид. Ступор! Ужас! Паника!

Пережив первый шок, родители бегут в аптеку, покупают средства от педикулёза, самостоятельно принимаются выводить неприятную живность и, конечно же, добиваются желаемых результатов. Правда, в этом случае, по мнению врачей, главное — не только избавиться от паразитов, но и не навредить здоровью ребёнка.

— Первое, что должны сделать родители, обнаружив в волосах своих детей вшей, так это записаться на приём к педиатру, — говорит # Ирина Ткаченко, заведующая детскими поликлиническими отделениями бердской ЦГБ. # – Только доктор, с учётом возраста ребёнка и заболеваний, если таковые имеются, назначит правильное, эффективное и безопасное лечение. Запомните! Для каждого ребёнка средства для выведения вшей подбирается сугубо индивидуально. Только заручившись рекомендацией доктора, можно смело отправляться в аптеку и приобретать аптечное средство.

Перед его применением внимательно прочитайте аннотацию, после обработайте волосистую часть головы в соответствии с прилагаемой инструкцией. Чаще всего процедура повторяется несколько раз.

— И не забывайте о выведении гнид, — подчёркивает доктор. – Как правило, средства от вшей эффективно убивают взрослых особей, но не личинки насекомых. В этом случае помимо мазей и шампуней следует пользоваться обычным гребнем. Тщательно вычёсывайте им пряди волос. Для эффективной борьбы с педикулёзом постельное белье и одежду следует постирать, а затем хорошенько прогладить горячим утюгом.

Большинство людей почему-то считают, что вшивость – синоним нечистоплотности, поэтому стесняются идти на приём к доктору. На самом деле # заразиться педикулёзом может кто угодно. # Тем более дети, которые, отдыхая в лагере, нередко пользуются одной на всех расчёской, полотенцем, любят меняться майками и футболками. Поскольку вши довольно шустрые козявки, которые расстояние в 10 см способны преодолевать за пару секунд, даже кратковременного контакта достаточно для того, чтобы паразиты перекочевали с головы одного человека на голову другого. # Поэтому нужно не стесняться, а вовремя обратиться за помощью медиков и правильно провести лечение.

На заметку
Многие люди по старинке для выведения вшей используют керосин. Врачи настоятельно рекомендуют отказаться от бабушкиных рецептов! Такой вид истребления паразитов вызывает раздражение кожи и ожоги.

К сведению
При педикулёзе из-за постоянного зуда на коже головы появляются небольшие ранки, что провоцирует развитие гнойничковых заболеваний, аллергических реакций.

 Факты о педикулёзе
* На человеке могут паразитировать несколько видов вшей. Возможно поражение смешанным педикулёзом: например, одновременное присутствие головных и платяных вшей.
* Вши питаются кровью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам. Платяные виды паразитов откладывают яйца в складках одежды, реже приклеивают их к волосам и на теле человека. Платяная и головная вши являются переносчиками сыпного тифа и некоторых видов лихорадок.
* Головные вши не могут перепрыгнуть с головы на голову, появиться из-под кожи из-за нервных расстройств. Они передаются только при тесном контакте. Прислонились два человека друг к другу головами, и вошь моментально сменила «место жительства».

Фото http://picturesrembrandt.org.

Источник: svidetel24.info

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