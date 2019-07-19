Две кассы РКЦ вновь открылись в Бердске
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Две кассы РКЦ вновь открылись в Бердске

6:24:517/19/2019
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Третий пункт приёма наличных платежей за жилищно-коммунальные услуги будет открыт в начале августа.

Сегодня вновь заработали две кассы расчётно-кассового центра, которые помогут снять напряжённую обстановку среди бердчан, которые вынуждены выстаивать огромные очереди, чтобы оплатить за квартиру. Два пункта приёма платежей, как рассказал руководитель РКЦ Рамиз Масимов, открылись по адресам: ул. Островского, 174 (отдел пособий) и ул. Ленина, 18, в каждой пункте по одному окну.

— В начале августа ещё одна дополнительная касса будет открыта в доме № 39 ул. Ленина, — добавил Рамиз Рафигович. – Сейчас там идут технические работы и проходит обучение кассиров.

Напомню, что с начала года невозможность оплатить коммунальные платежи в кассах РКЦ вызвало шквал возмущений жителей Бердска, которым приходилось отстаивать огромные очереди, занимая её ещё до открытия пункта приёма платежей. Сейчас бердчан обслуживают девять касс, которые находятся в разных частях города, четыре из них имеют по два-три окна. Десятая касса откроется в августе.

Александра Бурковская. Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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