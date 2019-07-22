Бердчанка через суд узаконила французское окно
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Бердчанка через суд узаконила французское окно

11:48:017/22/2019
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Многие из нас задумываются о перепланировках квартир, но не делают их, не желая судебных тяжб. Однако выиграть дело в суде несложно, если есть заключение экспертов.

Французское окно

В июле Бердский суд вынес решение по делу о перепланировке. С иском в суд обратилась бердчанка Ольга Герасимова. Она потребовала обязать администрацию города внести изменения в технический план её квартиры площадью 57 кв. метров. В исковом заявлении владелица недвижимости сообщила, что сделала самовольную перепланировку квартиры. Она обшила стояки в санузле и сделала французское окно размером 1,14 на 2,13 метров на кухне, примыкающей к лоджии. Для этого хозяйка демонтировала подоконник, включающий в себя холодильник под окном. По сути, вместо окна появилась вторая дверь.

После работ для их узаконивая Ольга Герасимова обратилась к экспертам в ООО «Заря». В мае нынешнего года фирма выдала техническое заключение. Специалисты указали, что изменения не привели к увеличению нормативной нагрузки на междуэтажное перекрытие, не ухудшили показатели водо- и теплопотребления. Судя по их заключению, новая дверь никому не помешала и не навредила.

Представители мэрии на заседание суда не явились. В письменном отзыве они заявили, что не возражают против удовлетворения заявленных требований, но при соблюдении двух условий. Если перепланировка соответствует градостроительным и строительным нормам. Далее, если французское окно не угрожает жизни и здоровью других людей, не нарушает их интересы. По закону перепланировка может быть сохранена в этих случаях. Основываясь на заключении экспертов, суд решил, что ничьи права не нарушены.

В итоге суд удовлетворил иск Ольги Герасимовой и решил сохранить квартиру в перепланированном состоянии. Пока решение не вступило в законную силу.

Справка
На сайте ООО «Заря» размещён прайс на услуги компании. Согласно ему экспертиза перепланировок стоит от 5 тыс рублей, если работы не затрагивают несущих конструкций и от 8 тыс. рублей, когда речь идёт о несущих конструкциях.

Фото https://okna-biz.ru.

Источник: svidetel24.info

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