10-летний мальчик попал в больницу Бердска с ожогами второй степени

По предварительной версии школьник травмировался из-за неосторожного обращения с огнём. Вчера, 21 июля в городскую больницу поступил 10-летний мальчик с ожогами кистей рук. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил, что медики диагностировали ожоги второй степени на 8% тела. По предварительной версии школьник травмировался из-за неосторожного обращения с огнём. Дознавателям предстоит выяснить подробности происшедшего. Никакого пожара на месте ЧП не было. В связи со случившемся Николай Анатольевич напомнил, что детская шалость с огнем приводит к печальным последствиям. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни. Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу. Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения. Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, которые забывают о правилах безопасности. Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем: Научите ребенка правильным действиям при пожаре. Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!» Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое — жизнь ребенка. Фото http://www.redflag.by.
— рассказывайте детям о пожаробезопасном поведении;
— будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности;
— не оставляйте спички в доступном для детей месте;
— не поручайте детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
— следите, чтобы дети не разжигали костры;
— уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
— организуйте ребенку интересный досуг.
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен немедленно покинуть помещение. Сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по единому телефону спасения «101» или «112».
По предварительной версии школьник травмировался из-за неосторожного обращения с огнём.
Вчера, 21 июля в городскую больницу поступил 10-летний мальчик с ожогами кистей рук. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил, что медики диагностировали ожоги второй степени на 8% тела. По предварительной версии школьник травмировался из-за неосторожного обращения с огнём. Дознавателям предстоит выяснить подробности происшедшего. Никакого пожара на месте ЧП не было.
В связи со случившемся Николай Анатольевич напомнил, что детская шалость с огнем приводит к печальным последствиям. Почти все маленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не осознавая в полной мере его потенциальную опасность. В возрасте от трех до пяти лет дети в своих играх часто повторяют взрослых, имитируя их действия, труд. Стремление к самостоятельности особенно проявляется, когда дети остаются дома одни.
Бывают случаи, когда взрослые ввиду разных обстоятельств вынуждены оставлять детей на какое-то время без надзора. Нельзя быть уверенным в том, что, оставшись один дома, ребенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который однажды видел в лесу.
Особенно опасно, если дети остаются в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не смогут выйти из опасного помещения наружу. Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные дымовые шашки, совершенно не думая, к каким последствиям могут привести такие развлечения.
Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде всего, родители, которые забывают о правилах безопасности.
Что нужно делать для того, чтобы избежать пожара от детской шалости с огнем:
Научите ребенка правильным действиям при пожаре.
Как говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опасности, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто сказать: «Нельзя!»
Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Личным примером учите детей соблюдению правил пожарной безопасности. Только большой заботой о наших детях мы сможем предупредить пожары от детской шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое дорогое — жизнь ребенка.
Фото http://www.redflag.by.