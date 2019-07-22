Помойка разрастается в центре Бердска

Площадку под мусорными контейнерами никто не убирает. Каждое совещание чиновники докладывают, что площадки находятся в удовлетворительном состоянии. Настоящая мусорная свалка образовалась вдруг под окнами двух домов на улице Ленина — № 37 и 39. Претензии по вывозу мусора и очистке площадки, на которой стоят, мусорные контейнеры, у жильцов окружающих домов, появились в последние несколько месяцев. Когда вывозом мусора, рассказывает жительница дома № 39 Наталья Петровна, занималась управляющая компания, на площадках было чисто, мусор вывозили вовремя. — Таких огромных куч никогда не было! – сетует бердчанка. – Сейчас рядом с контейнерами лежит крупногабаритный мусор, начиная от диванов и кирпичей, и заканчивая мешками с очистками, которые просто стали, не задумываясь, просто класть сверху. Дозвониться по телефонам регионального оператора просто невозможно. А рядом находится детская площадка. Занимается вывозом мусора региональный оператор «Экология-Новосибирск». Контейнерную площадку, как рассказал генеральный директор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко, обслуживает две управляющие компании: в ведении «Вымпел-Сервис» находятся три дома (№ 37, 39 и 41), а один дом – ул. Комсомольская, 34 – обслуживает УК «Разъездная, 12». Соответственно, и следят за чистотой площадки УК попеременно: три месяца убирает одна, месяц другая. «Вымпел-Сервис», считает Николай Александрович, выполняет свои обязательства полностью. А вот «Разъездная, 12» почему то свою очередь убрать площадку, пропускает. — Крупногабаритный мусор появился там во время «дежурства» этой УК, которая не потрудилась убрать его. Убирать за кого-то мы не намерены, — уточнил Яковченко. Александра Бурковская. Фото предоставлено читателями
Площадку под мусорными контейнерами никто не убирает. Каждое совещание чиновники докладывают, что площадки находятся в удовлетворительном состоянии.
Настоящая мусорная свалка образовалась вдруг под окнами двух домов на улице Ленина — № 37 и 39. Претензии по вывозу мусора и очистке площадки, на которой стоят, мусорные контейнеры, у жильцов окружающих домов, появились в последние несколько месяцев. Когда вывозом мусора, рассказывает жительница дома № 39 Наталья Петровна, занималась управляющая компания, на площадках было чисто, мусор вывозили вовремя.
— Таких огромных куч никогда не было! – сетует бердчанка. – Сейчас рядом с контейнерами лежит крупногабаритный мусор, начиная от диванов и кирпичей, и заканчивая мешками с очистками, которые просто стали, не задумываясь, просто класть сверху. Дозвониться по телефонам регионального оператора просто невозможно. А рядом находится детская площадка.
Занимается вывозом мусора региональный оператор «Экология-Новосибирск». Контейнерную площадку, как рассказал генеральный директор ЗАО ГК «Вымпел Сервис» Николай Яковченко, обслуживает две управляющие компании: в ведении «Вымпел-Сервис» находятся три дома (№ 37, 39 и 41), а один дом – ул. Комсомольская, 34 – обслуживает УК «Разъездная, 12». Соответственно, и следят за чистотой площадки УК попеременно: три месяца убирает одна, месяц другая.
«Вымпел-Сервис», считает Николай Александрович, выполняет свои обязательства полностью. А вот «Разъездная, 12» почему то свою очередь убрать площадку, пропускает.
— Крупногабаритный мусор появился там во время «дежурства» этой УК, которая не потрудилась убрать его. Убирать за кого-то мы не намерены, — уточнил Яковченко.
Александра Бурковская. Фото предоставлено читателями