Случаев ухудшения самочувствия жителей региона из-за дымки не зарегистрировано. Пресс-служба МЧС сообщает, что Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где действуют природные пожары. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2-3 дня, при изменении направления ветра. На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от населения. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало. Специалистами управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области осуществляется мониторинг за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, по результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации не выявлено. При неблагоприятных метеоусловиях промышленным предприятиям Новосибирской области рекомендовано ограничить выброс вредных веществ. По расчетам метеорологов 26-27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, при этом задымленность сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, где продолжается ликвидация природных пожаров. В других регионах Сибирского федерального округа очагов природных пожаров нет. В связи со сложившейся ситуацией жителям Новосибирской области рекомендовано соблюдать меры личной безопасности. Фото Анны НОГОВИЦИНОЙ
Случаев ухудшения самочувствия жителей региона из-за дымки не зарегистрировано.
Пресс-служба МЧС сообщает, что Западную Сибирь окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространяет задымленность на территорию Республики Хакасия, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края, где действуют природные пожары. По прогнозу синоптиков улучшение обстановки прогнозируется в ближайшие 2-3 дня, при изменении направления ветра.
На телефоны экстренных служб Новосибирской области поступило более 700 звонков от населения. Случаев ухудшения самочувствия жителей региона не зарегистрировано, в медицинские учреждения обращений не поступало. Специалистами управления Роспотребнадзора, а также Центра гигиены и эпидемиологии Новосибирской области осуществляется мониторинг за качеством атмосферного воздуха на содержание вредных веществ, по результатам исследований превышений предельно допустимой концентрации не выявлено. При неблагоприятных метеоусловиях промышленным предприятиям Новосибирской области рекомендовано ограничить выброс вредных веществ.
По расчетам метеорологов 26-27 июля антициклон сместится восточнее на территорию Красноярского края. Прогнозируется изменение направления ветра на западный и северо-западный, что положительно повлияет на обстановку в регионах Западной Сибири, при этом задымленность сохранится в Красноярском крае и Иркутской области, где продолжается ликвидация природных пожаров. В других регионах Сибирского федерального округа очагов природных пожаров нет.
В связи со сложившейся ситуацией жителям Новосибирской области рекомендовано соблюдать меры личной безопасности.
Фото Анны НОГОВИЦИНОЙ