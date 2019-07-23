Распишут граффити стены музея в августе
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Распишут граффити стены музея в августе

7:11:027/23/2019
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Эта роспись станет настоящим историческим моментов для города. 

С предложением нанести на стены городского музея рисунок обратился граффитист Станислав Раков. Историческое граффити — часть проекта «С чего начинается Родина?», который начал Общероссийский народный фронт. Суть проекта заключается в создании в Новосибирской области имиджевых объектов, мотивирующих жителей к изучению своей истории.

Как пояснила на еженедельном совещании в администрации руководитель отдела культуры и спорта Оксана Мокриенко, это историческое событие, которое должно было состояться 25 июля, перенесли на 2 августа. Название будущей картины «Река истории», в ней, по словам Мокриенко, автор заложил всю историю Бердска, начиная от образования Острога и до строительства нового современного города. Проект поддержан Молодежным центром «100 друзей» и Бердским историко-художественный музеем.

Александра Бурковская. Фото автора

Источник: svidetel24.info

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