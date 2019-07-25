Фотофакт: Разметку, ведущую к ДТП, нарисовали дорожники Бердска
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Фотофакт: Разметку, ведущую к ДТП, нарисовали дорожники Бердска

1:01:067/25/2019
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Место действия: въезд на пересечение улиц Лунная и Космическая.

На фото из группы АвтоБердск ВКонтакте очевидно, что из-за припаркованных сразу за перекрёстком нескольких авто, объезжающим паркменов транспортным средствам «удержаться» в своей полосе движения при только что нанесённой разметки не удаётся. Все встречные авто вынуждены выезжать на полосу встречного движения. А это, согласитесь, неправильно. Подобное нарушение правил дорожного движения в части игнорирования требований разметки ведёт к немалому штрафу и лишению водительских прав. Также подобная ситуация чревата их лобовым столкновением.

Парковать в указанном месте автомобилисты стали не случайно, а в связи с ликвидацией всех привычных парковочных пространств у магазинов на «Семи ветрах» — там за поворотом, если повернуть с Космической на Лунную.

Прогнозы скептиков относительно ликвидации парковок, а эта мера является составляющей частью проекта капремонта улицы Лунная по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги», оправдались. Справедливости ради отметим, что власти города живо восприняли предупреждения автомобилистов и пообещали губернатору области, приезжавшему недавно посмотреть, как идёт ремонт на Лунной, навести с парковками, взамен ликвидированных, должный порядок. За свой счёт.

«Порядок», как и свеженанесённая разметка, налицо. Достаточно посмотреть на фото.

Одно успокаивает, что ещё не вечер. То бишь капремонтные работы на Лунной и прилегающих транспортных артериях ещё не завершены.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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