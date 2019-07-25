Фестиваль приурочен ко дню смерти Владимира Высоцкого. Фестиваль авторской песни «Свой остров» приглашает поклонников творчества Владимира Высоцкого и любители бардовской песни, исполнителей, поэтов и музыкантов. Он состоится 26, 27 и 28 -ого июля на традиционном месте, в городском парке культуры и отдыха «У моря Обского». Организаторы предлагают не пропустить замечательный праздник фестивального лета в изумительном месте встреч с друзьями на берегу Обского залива. Оргкомитет фестиваля призывает: «Вливайтесь в прекрасное братство бардов у костра, в незабываемое время песен под гитару и не упустите возможность участия в независимом и свободном творческом конкурсе авторов-исполнителей, поэтов и композиторов. Не упустите свой шанс показать себя и свой талант миру». Фото https://sibmama.ru.
Фестиваль приурочен ко дню смерти Владимира Высоцкого.
Фестиваль авторской песни «Свой остров» приглашает поклонников творчества Владимира Высоцкого и любители бардовской песни, исполнителей, поэтов и музыкантов. Он состоится 26, 27 и 28 -ого июля на традиционном месте, в городском парке культуры и отдыха «У моря Обского».
Организаторы предлагают не пропустить замечательный праздник фестивального лета в изумительном месте встреч с друзьями на берегу Обского залива. Оргкомитет фестиваля призывает: «Вливайтесь в прекрасное братство бардов у костра, в незабываемое время песен под гитару и не упустите возможность участия в независимом и свободном творческом конкурсе авторов-исполнителей, поэтов и композиторов. Не упустите свой шанс показать себя и свой талант миру».
Фото https://sibmama.ru.