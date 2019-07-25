Бердчан приглашают на фестиваль бардов в парк &#171;У моря Обского&#187;
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Бердчан приглашают на фестиваль бардов в парк &#171;У моря Обского&#187;

1:52:127/25/2019
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Фестиваль приурочен ко дню смерти Владимира Высоцкого.

Фестиваль авторской песни «Свой остров» приглашает поклонников творчества Владимира Высоцкого и любители бардовской песни, исполнителей, поэтов и музыкантов. Он состоится 26, 27 и 28 -ого июля на традиционном месте, в городском парке культуры и отдыха «У моря Обского».

Организаторы предлагают не пропустить замечательный праздник фестивального лета в изумительном месте встреч с друзьями на берегу Обского залива. Оргкомитет фестиваля призывает:  «Вливайтесь в прекрасное братство бардов у костра, в незабываемое время песен под гитару и не упустите возможность участия в независимом и свободном творческом конкурсе авторов-исполнителей, поэтов и композиторов. Не упустите свой шанс показать себя и свой талант миру».

Фото https://sibmama.ru.

Источник: svidetel24.info

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